Επικοινωνία Ζαχαράκη - Χρυσοχοϊδη για τα επεισόδια στο Μεταξουργείο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και γονέων στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για τις συμπτύξεις τμημάτων σε σχολεία,

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε αμέσως με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση των όσων συνέβησαν έξω από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, σήμερα το πρωί.

Σημειώνεται ότι, στις 9 π.μ. αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση μίας ώρας με την διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή.

Η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Καραγιάννη δεν παρέστη στη σημερινή, συνάντηση, καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των στελεχών της εκπαίδευσης, είχαν εισβάλει, εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών που απαιτούσαν να μην προχωρήσουν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τμημάτων.

Τα συγκεκριμένα άτομα προπηλάκισαν και βιντεοσκοπούσαν τα στελέχη εκπαίδευσης, χωρίς τη συναίνεσή τους, οπότε και εκλήθη η Ελληνική Αστυνομία να επιληφθεί του θέματος.

