«Ισορροπία τρόμου» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηση επιβίωσης από Φάμελλο - Σκληρή γραμμή από Πολάκη

Μια ακόμη πολύ δύσκολη περίοδο διάγει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή και την εκκίνηση των διαδικασιών για τη δημιουργία του δικού του κόμματος.

Πλέον, οι ισορροπίες εντός της Κουμουνδούρου έχουν φτάσει σε οριακό σημείο με πολλά υψηλόβαθμα και μεσαία στελέχη, αλλά και απλά μέλη του κόμματος να «λοξοκοιτάνε» προς τη λεωφόρο Αμαλίας όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Για τον λόγο αυτό, η ηγεσία του κόμματος, παρά το ότι αναγνωρίζει πως οι πρόσφατες, επικριτικές προς τον ΣΥΡΙΖΑ, παρεμβάσεις Τσίπρα, πληγώνουν και δημιουργούν εντάσεις εντός του κόμματος, εντούτοις κατανοεί πως η πρώτη προτεραιότητα οφείλει να είναι η διαφύλαξη της ενότητας του κόμματος και να μην επιτρέψει σε φυγόκεντρες δυνάμεις να δημιουργήσουν αμφιβολίες ως προς την βιωσιμότητά του.

Για τον λόγο αυτό, η προσεκτικά γραμμένη εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου είχε σαν στόχο να συγκρατήσει δυνάμεις εντός κόμματος, με την επανάληψη της «γραμμής» περί παράλληλης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και τον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την προοδευτική διακυβέρνηση.

«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες. Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει», είπε μεταξύ άλλων σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της ΠΓ.

Τα λόγια αυτά όμως φαίνεται πως προκάλεσαν την αντίδραση ορισμένων μελών της, όπως του Παύλου Πολάκη, του Τρύφωνα Αλεξιάδη και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πολάκης είπε ότι η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και η στάση της συμπόρευσης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, συνιστούν «διάσπαση», με τον κ. Φάμελλο να του απαντά ότι «είμαι κάθετα αντίθετος ότι είναι διάσπαση». Λίγο αργότερα, ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του αποσαφηνίζει τις θέσεις του, λέγοντας ότι δεν μίλησε δημόσια για το θέμα πριν τη συνεδρίαση της ΠΓ και τάχθηκε απέναντι σε όσους βγαίνουν ως «εκπρόσωποι Τύπου νέου κόμματος υπό κατασκευή όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ».

Στην ανάρητση, ο κ. Πολάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική!

Η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί πρώτα απ όλα και πάνω απ’ όλα από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εκπέμψει σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα απ’ όλα τον Ελληνικό λαό.

Συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει.

Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους»

Παρέμβαση Καλπάκη στην ΠΓ

Όλες οι πληροφορίες συνηγορούν πάντως στην εκτίμηση ότι η συνεδρίαση της ΠΓ διεξήχθη σε κλίμα ιδιαίτερης έντασης.

Γι' αυτό και η παρέμβαση του Γραμματέα του κόμματος Στέργιου Καλπάκη φαίνεται πως επιχείρησε να απαντήσει σε ορισμένους προβληματισμούς σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ακολουθείται η συγκεκριμένη στρατηγική εκ μέρους της ηγεσίας του κόμματος.

Στην παρέμβασή του ο Γραμματέας του κόμματος είπε μεταξύ άλλων σύμφωνα με πληροφορίες: «Η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος. Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας».

Η φράση του Στέργιου Καλπάκη ότι η γραμμή που ακολουθείται «συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές δυνάμεις» του κόμματος, αποτυπώνει και την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η ηγεσία δε θα ήθελε μια λανθασμένη ή εν θερμώ κίνηση να οδηγήσει σε οργανωτική αποδυνάμωση του κόμματος από στελέχη τα οποία «βλέπουν» τον εαυτό τους εντός του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.

Με τον τρόπο αυτό, εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει ενδεχομένως μελλοντικά να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα για τον κοινό στόχο τη σύγκλιση, χωρίς όμως να χάσει την οργανωτική του δομή και ισχύ.

Φυσικά, και η γραμμή Πολάκη βρίσκει υπερασπιστές σε όσους θα επιθυμούσαν μια σκληρή αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και με όποιον αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα μετά τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού κατά του πρώην κόμματός του.

Άλλωστε, η φράση του Παύλου Πολάκη ότι «εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους», δίνει από μόνο του το στίγμα της επόμενης μέρας στην Κουμουνδούρου. Φαίνεται ότι η παραίτηση Τσίπρα σήμανε και το τέλος της περιόδου τήρησης χαμηλών τόνων εντός του ΣΥΡΙΖΑ.