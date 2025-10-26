Χατζηδάκης: Μέχρι το τέλος του 2025 νέα δέσμη πρωτοβουλιών για τη στεγαστική πολιτική

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για τη στεγαστική πολιτική 

Χατζηδάκης: Μέχρι το τέλος του 2025 νέα δέσμη πρωτοβουλιών για τη στεγαστική πολιτική

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης 

Σε μια εκτενή συνέντευξη στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρεται τόσο σε καθαρά πολιτικά ζητήματα όσο και σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, όπως το στεγαστικό.

Στα αμιγώς πολιτικά, πρώτα, επισημαίνει ότι «για μας η αυτοδυναμία είναι αταλάντευτος στόχος. Και σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι, παρά τα όποια προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», και προσθέτει, «στις οποίες το κυβερνητικό κόμμα όταν βρίσκεται στο μέσο της θητείας του βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις και τελικά κερδίζει τις εκλογές. Εδώ βεβαίως δεν είναι καν αυτή η περίπτωση. Αυτό που εμείς οφείλουμε να κάνουμε, στον ενάμιση περίπου χρόνο μέχρι τις εκλογές, είναι να εργαστούμε σκληρά, ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη το προεκλογικό μας πρόγραμμα και τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος».

Και, συνεχίζει: «Να μιλήσουμε με σαφήνεια για τις βασικές εθνικές προτεραιότητες του άμεσου μέλλοντος: Μια ουσιαστική Συνταγματική αναθεώρηση, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό οικονομικών και διοικητικών δομών και την περαιτέρω θωράκιση της χώρας. Έτσι θα επιδιώξουμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας - και ιδίως τους αναποφάσιστους - να μας εμπιστευτούν ξανά».

Ενώ στη συνέχεια, «αναγνωρίζουμε ότι η συσσωρευμένη ακρίβεια αποτελεί πρόκληση για τα νοικοκυριά τόσο εδώ όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και η ενίσχυση του εισοδήματός τους είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτό το πρόβλημα», επισημαίνει παραπέμποντας στο «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στα μέτρα που θα ισχύουν είτε από τον επόμενο μήνα είτε από το νέο έτος.

«Συνολικά θα βγουν κερδισμένοι πάνω από 4 εκατ. Έλληνες, μεταξύ των οποίων οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι νέοι, οι κάτοικοι σε μικρά χωριά και ακριτικά νησιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ετήσιο όφελος π.χ. για τους πολύτεκνους ή τους νέους ξεπερνά και τον έναν επιπλέον μισθό», αναφέρει.

Και προσθέτει: «Έχουμε αποδείξει ότι στόχος μας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας να συνεχίσει να επιστρέφει στους πολίτες με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Αυτό κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ και για φέτος εξαντλήσαμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αντίστοιχα, το 2026 θα ακολουθήσει ένα νέο πακέτο στήριξης της κοινωνίας, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι μια νέα δέσμη πρωτοβουλιών για τη στεγαστική πολιτική».

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογραμμίζει ότι «παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αντίστοιχα μνημεία που τυγχάνουν του δέοντος σεβασμού! Στη χώρα μας, όμως, είχε διαμορφωθεί, όλους τους τελευταίες μήνες, μια κατάσταση, η οποία δεν ανταποκρίνεται προς την εικόνα την οποία εμείς θα θέλαμε να υπάρχει. Η στάση της αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο ζήτημα δείχνει πολιτική υποκρισία και εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών. Όλοι μας λυπούμαστε για την τραγωδία αυτή και πιστεύουμε ότι οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν».

Όμως, συμπληρώνει, «δεν είδα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντίστοιχη ευαισθητοποίηση για άλλες τραγωδίες που μας συγκλόνισαν, όπως η Μάνδρα και το Μάτι. Επίσης, ενώ υπάρχει ήδη μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και, παράλληλα, όποιος θέλει μπορεί να διαμαρτυρηθεί σε ολόκληρη την Αθήνα και στην υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος, πρέπει άραγε να το κάνει πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Πιστεύω πως στη χώρα μας θα πρέπει να μάθουμε κάποια ζητήματα να τα αντιμετωπίζουμε όρους κοινής λογικής κι όχι απλώς με κομματικούς όρους».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κ. Χατζηδάκης απαντά λέγοντας πως «έχουμε να ανέβουμε ένα βουνό. Αναγνωρίζουμε την πίεση που υπάρχει από τους αγρότες μας, και γι' αυτό δίνουμε μάχη καθημερινά ώστε να λάβουν τις επιδοτήσεις τους. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε μια σειρά από κανόνες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν σε αυστηρούς ελέγχους. Διαφορετικά, η χώρα μας θα ερχόταν αντιμέτωπη με νέα πρόστιμα ή και με μερική αναστολή των επιδοτήσεων», διαμηνύει.

Συν τοις άλλοις, «τρέχει μια προσπάθεια για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το νέο, σύγχρονο σύστημα ελέγχων και πληρωμών, που θα επιτρέψει, από το 2026 και μετά, οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια και χωρίς άλλες επιπλοκές», σύμφωνα με τον κυβερνητικό στόχο.

Σε ερώτημα, τέλος, για τα πολιτικά σχέδια πρώην πρωθυπουργών απαντά για τον μεν Αλέξη Τσίπρα ότι «ούτε κεντρώος πολιτικός είναι ούτε μπορεί να εκφράσει μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων και κοινής λογικής, για να κερδίσει τους μετριοπαθείς κεντρώους ψηφοφόρους». Ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά, δηλώνει: «Σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά, έχω διατελέσει άλλωστε υπουργός στην κυβέρνησή του. Πάντοτε, όμως, πιστεύω σε μια μεγάλη Νέα Δημοκρατία, διότι μόνο η παράταξή μας είναι παράγοντας σταθερότητας και προοπτικής για τον τόπο».

