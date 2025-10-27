Σύμβουλος του πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο καθηγητής Σωτήρης Σέρμπος

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), Σωτήρης Σέρμπος, αναλαμβάνει σύμβουλος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι ο καθηγητής Σέρμπος είχε στο παρελθόν διατελέσει διπλωματικός σύμβουλος του Νίκου Ανδρουλάκη, όταν ανέλαβε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ποιος είναι ο Σωτήρης Σέρμπος

O Δρ. Σωτήριος Κ. Σέρμπος υπηρετεί ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Αριστούχος υπότροφος τoυ Κολλεγίου «Ανατόλια», σπούδασε Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA) και στο London School of Economics and Political Science (MSc). Αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Ε.Κ.Π.Α., με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τουρκία και Ε.Ε.: Ο Ρόλος της Εσωτερικής Πολιτικής και του Διεθνούς Παράγοντα στον Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό της Τουρκίας».

Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος/εμπειρογνώμονας στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας - Θράκης και στο Κέντρο Ερευνών Ν.Α. Ευρώπης του Πανεπιστημίου Sheffield. Επιπλέον εμπειρία σε ζητήματα θεσμικών παρεμβάσεων και οργανωτικής αναδιάρθρωσης κυβερνητικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού. Έχει διδάξει Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο American College of Thessaloniki. Είναι σύμβουλος πολιτικής στο Gerson Lehrman Group’s Policy & Economics Council.

Το 2012 επιλέχθηκε ως «SUSI scholar» στο Ινστιτούτο Αμερικανικής Πολιτικής

και Πολιτικής Σκέψης (ΗΠΑ). Την περίοδο 2014-2015, εργάστηκε ως ακαδημαϊκός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο πεδίο των σχέσεων ΕΕ- ΗΠΑ και της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη (The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University).

Οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στα πεδία των ευρωατλαντικών σχέσεων, της

αμερικανικής και της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Παρεμβαίνει στο δημόσιο

διάλογο μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Είναι παντρεμένος και

πατέρας ενός αγοριού. Ομιλεί αγγλικά και γερμανικά.