Πολάκης για την κηδεία Σαββόπουλου: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε»

«Καλά κάναμε και δεν πήγαμε» στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη στα σχόλια για την απουσία της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ μέσω ανάρτησης στα social media υποστήριξε πως «ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε». Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης αναδημοσίευσε και παλαιότερη ανάρτησή του, όταν το 2019 είχε εξαπολύσει πυρά στον Διονύση Σαββόπουλο.

Η ανάρτηση Πολάκη: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε» στην κηδεία του Σαββόπουλου

«Όταν η σαπίλα και η μπόχα από τα σκάνδαλα και το φαγοπότι δημόσιου χρήματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ έχει δηλητηριάσει και τον αέρα που αναπνέουμε!!

Όταν δεξιοί σιχτιρίζουν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, τον Βορίδη κλπ κλπ!!

ΤΟΤΕ το μοναδικό καταφύγιο της κυβέρνησης της Ν.Δ., της και καλά «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς», είναι η επιστροφή στον εμφυλιοπολεμικό ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λόγο του τύπου: «οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες»!!!!!!!

Γιατί δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου, λέει… Βρε ούστ από δω, ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ!! Καλά κάναμε και δεν πήγαμε! Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε, ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ!!

Υ.Γ. Στη φωτό θυμίζω την τελευταία φορά που ασχολήθηκα – μετά από αισχρή πρόκληση – με τον εκλιπόντα!»

