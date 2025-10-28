28η Οκτωβρίου - Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη: Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά, ήταν το μήνυμα της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη από το κέντρο της Αθήνας λίγο μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η Σοφία Ζαχαράκη υποστήριξε πως αυτό που «θέλουμε να δώσουμε στα μικρά παιδιά είναι η ελπίδα». Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Η χώρα μας δυνατή, αγέρωχη. Στέκεται δυναμικά και πορεύεται μέσα στα χρόνια έχοντας μια βαριά ευθύνη, την οποία φέρουμε όλοι: Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά, έτσι ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τα δίκαιά της και συνάμα να δημιουργεί ανάπτυξη προκειμένου στα μικρά παιδιά που παρέλασαν μπροστά μας να δοθεί προοπτική», είπε η υπουργός Παιδείας.

Αμέσως μετά, πρόσθεσε πως: «Στεκόμαστε μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θυμόμαστε τους γνωστούς και τους άγνωστους που έδωσαν τη ζωή τους έτσι ώστε να στεκόμαστε ελεύθεροι και να μπορούμε να διεκδικούμε όλα τα δίκαια που κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν αυτονόητα και δεδομένα. Ακούσαμε τον Εθνικό Ύμνο και είδαμε τα μικρά παιδιά των σχολείων της Αθήνας και σκεφτόμαστε τι περνάει απ’ το μυαλό τους. Μπορούν να έχουν ελπίδα; Αυτό θέλουμε να τους δώσουμε».

Νωρίτερα η Σοφία Ζαχαράκη κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Να σημειωθεί πως αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται σταδιακά.

