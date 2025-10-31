«Χειμώνας» στο ΠΑΣΟΚ: Οι νέες αιχμές κατά Ανδρουλάκη και η απουσία Δούκα από την ΚΟΕΣ

Ο χειμώνας δεν έχει επισκεφτεί ακόμη τη χώρα μας, όμως στο ΠΑΣΟΚ οι θερμοκρασίες είναι ήδη πολικές. Οι... «κολλημένες» δημοσκοπικές επιδόσεις έχουν ανοίξει τη διάθεση για επικρίσεις εντός του κόμματος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι εκ της θέσεώς του ο πρώτος παραλήπτης. Μάλιστα η κριτική ασκείται με επιχειρήματα διαφορετικών αφετηριών ως επί το πλείστον από πρόσωπα που συμμετείχαν στις προεδρικές εκλογές του 2023, αφού πλέον από τους υποψήφιους προέδρους, μόνο ο Μιχάλης Κατρίνης δεν έχει ασκήσει κάποιου είδους κριτική προς τον πρόεδρο.



Έτσι, μετά τις αιχμές Δούκα ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ «σφιχταγγαλιάζονται» με τη ΝΔ, αναφερόμενος κυρίως στον για 24 ώρες διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργο Παπαβασιλείου, ήρθε η σειρά της Νάντιας Γιαννακοπούλου, του Παύλου Γερουλάνου και, με διαφορετικό ύφος, της Άννας Διαμαντοπούλου να παρέμβουν στον διάλογο.



Σχολιάζοντας το ίδιο θέμα, αυτό του διευθυντή του γραφείου προέδρου, η Νάντια Γιαννακοπούλου έκανε λόγο για «αυτογκόλ» τα οποία δεν θα πρέπει να μπαίνουν τη στιγμή που η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος άφησε αιχμές για το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν προσήλθε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, λέγοντας ότι «ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα», ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου αναγνώρισε ότι «υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του» Νίκου Ανδρουλάκη, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «ουδείς είναι τέλειος, τα προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να κάνουμε επιθέσεις».



Κανένα από τα παραπάνω στελέχη δεν θέτει σε αυτή τη φάση ζήτημα νομιμοποίησης του Νίκου Ανδρουλάκη και όλοι στις δηλώσεις τους επιμένουν ότι υπάρχει εκπεφρασμένος κοινός στόχος, η πρωτιά στις εκλογές, προς τον οποίο εργάζονται όλα τα στελέχη του κόμματος, ωστόσο, καθώς ξεκινούν οι προσυνεδριακές διαδικασίες, όλα δείχνουν ότι κάθε πλευρά θα προσπαθεί να «τραβήξει» τη συνολική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ προς το μέρος της.

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Άλλωστε, το γεγονός ότι η ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα, αποτελεί από μόνο του ορόσημο για τη Χαριλάου Τρικούπη καθώς η στελέχωσή της άργησε χαρακτηριστικά να ολοκληρωθεί και υπάρχει η πάγια κριτική για τις περιορισμένες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων.



Σε κάθε περίπτωση, η ΚΟΕΣ της Δευτέρας δεν αναμένεται να καταλήξει από τώρα σε συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ωστόσο, οι διαδικασίες θα πρέπει να μπουν σε κάποιο χρονοδιάγραμμα.



Παράλληλα, θεωρείται δεδομένο ότι σε πολιτικό επίπεδο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δεχτεί κάποια κριτική από τα στελέχη του κόμματος για το ζήτημα την επιλογή Παπαβασιλείου, η οποία έστρεψε για αρνητικούς λόγους τη δημόσια συζήτηση στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.

Που θα βρίσκεται Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Αίσθηση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι η ΚΟΕΣ θα συνεδριάσει σε ημέρα κατά την οποία θα απουσιάζει από τη χώρα ο δήμαρχος Αθηναίων -και βασικός εσωκομματικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη- Χάρης Δούκας, ο οποίος θα βρίσκεται στη μακρινή Βραζιλία.



Συγκεκριμένα, θα συμμετέχει ως βασικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, που διοργανώνεται ενόψει της κρίσιμης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30. Μάλιστα, όπως τονίζουν συνεργάτες του Χάρη Δούκα, η παρουσία του στο Συνέδριο ήταν γνωστή εδώ και πολλές ημέρες στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στους δημοσιογράφους, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι ο προγραμματισμός της συνεδρίασης τη συγκεκριμένη ημέρα ενδεχομένως να μην ήταν τυχαίος.



Όπως σημειώνουν πάντως, κατά το διήμερο κατά το οποίο θα συμμετάσχει στο συνέδριο ο Χάρης Δούκας, το πρόγραμμά του θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο καθώς εκτός από την εναρκτήρια ομιλία, την ίδια μέρα, θα συμμετέχει σε πάνελ με δημάρχους και εκπροσώπους πόλεων από όλο τον κόσμο με θέμα συζήτησης την δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και το ρόλο των πόλεων στην εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει το σημαντικό έργο της Αθήνας στην ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Επίσης, έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε παράλληλη εκδήλωση με θέμα τη συνεργασία Ευρωπαϊκών και Κινεζικών πόλεων που θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί στις πολύπλευρες συνεργασίες της Αθήνας με κινεζικές πόλεις.



Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο κος Δούκας θα συμμετάσχει σε κλειστή συνάντηση μεταξύ όλων των ευρωπαίων δημάρχων και της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιας για ζητήματα κλιματικής αλλαγής κα Τερέζα Ριμπερα όπου θα συζητηθούν τα ανοιχτά θέματα και οι προκλήσεις για την Ευρώπη λίγες μέρες πριν την έναρξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας και θα τονιστεί η αναγκη μεγαλύτερης υποστήριξης των ευρωπαϊκών πόλεων για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της EE.



Τέλος, στο πλαίσιο της 2ημερης παρουσίας του στο Παγκόσμιο Συνέδριο, ο δήμαρχος θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με δημάρχους από όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων της Μελβούρνης, του Μιλάνου, του Όσλο κα.