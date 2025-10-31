Μονή Σινά: Παρουσία Μητσοτάκη η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή ενθρόνισης του νέου αρχιεπισκόπου Σινά. 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, κ. Συμεών, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου.

Στην αντιφώνησή του κατά την τελετή ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Καθηγούμενε της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβάδιστου Όρους Σινά, σεβασμιώτατοι εκπρόσωποι Πατριαρχείων και Εκκλησιών, σεβαστοί Σιναΐτες Πατέρες, αξιότιμε κ. Υπουργέ Πολιτισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. Υφυπουργέ Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, συμμετέχοντας στη λαμπρή ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Σινά και νέου Καθοδηγούμενου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης, μεταφέροντας επίσης τον σεβασμό, την αγάπη, τις ευχές, Σεβασμιώτατε, σύσσωμου του ελληνικού λαού, κυρίως όμως δίνοντας το “παρών” για να βεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα σε κάθε βήμα που θα ακολουθήσει μπροστά της και αρωγός σας σε κάθε επίπεδο.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ <br><br>Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, θεμελιωμένη επί του Θεοβάδιστου Όρους Σινά επί δεκαπέντε και πλέον αιώνες, αποτελεί το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι του κόσμου. Συνιστά έτσι ένα “προπύργιο” της Ορθοδοξίας, έναν “φάρο” πνευματικής αρετής, ένα ιστορικό σύμβολο της ταυτότητάς μας, μία ζωντανή μαρτυρία του ελληνικού και του χριστιανικού πνεύματος και, ταυτόχρονα, μια γέφυρα φιλίας μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου.

Είναι εθνικό καθήκον, συνεπώς, το διαρκές ενδιαφέρον μας για την πολυσήμαντη πνευματική και πολιτιστική αποστολή της Μονής και εύλογο χρέος μας κάθε βοήθεια προς εκείνους που κρατούν τις παραδόσεις μας στην εσχατιά τούτης της χερσονήσου.

Γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε ανέφελο, καθώς διάφορα γεγονότα προκάλεσαν πρόσκαιρη αναταραχή στο σώμα της Εκκλησίας. Όμως, όπως συμβαίνει και στη μακραίωνη ιστορία της, η Ιερά Σιναΐτικη Αδελφότητα επέδειξε υπομονή, πνευματική σύνεση και απαρασάλευτη πίστη. Βγήκε έτσι αλώβητη από τη δοκιμασία, ανανεώνοντας το πνεύμα της ενότητας.

Η ομόφωνη εκλογή σας, Σεβασμιώτατε, όπως και η σημερινή ενθρόνισή σας, σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας περιόδου συσπείρωσης και αδελφοσύνης, εντός της κοινότητας των Πατέρων. Ενώ οι προσπάθειες της ελληνικής και της αιγυπτιακής πολιτείας έχουν ήδη ανοίξει τον δρόμο ώστε ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής να διατηρηθεί στο διηνεκές, το ίδιο και τα δικαιώματά της, όπως και η προστασία των μοναχών που την υπηρετούν.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ <br><br>Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οι συμφωνημένες κατευθύνσεις και αρχές ασφαλώς και θα τεθούν υπόψη της Σιναΐτικης Αδελφότητας, η οποία, Σεβασμιώτατε, θα έχει και τον τελικό λόγο.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, τον ειλικρινή σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας, για την Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλο, του οποίου η παρουσία σήμερα προσδίδει πνευματική λαμπρότητα και ευλογία.

Αλλά και προς εσάς, Σεβασμιώτατε, νέε ηγούμενε, επιτρέψτε μου τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχές μου για την ανάληψη των υψηλών καθηκόντων σας.

Προσδοκία όλων είναι η Μονή της Αγίας Αικατερίνης να συνεχίσει να αποτελεί “φάρο” της Ορθοδοξίας, διατηρώντας αλώβητη την ασκητική και μοναστική της παράδοση, με την Ελλάδα πάντα στο πλευρό της, πάντα στο πλευρό σας αρωγό και συμπαραστάτη.

Εύχομαι, λοιπόν, από καρδιάς μακροημέρευση, φωτισμό και καρποφόρο διακονία. Σεβασμιώτατε, πολλά τα έτη σας, άξιος».

Μετά την τελετή ενθρόνισης, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να προσκυνήσει τα Ιερά Λείψανα και να ξεναγηθεί στο Σκευοφυλάκιο και τους χώρους της Ιεράς Μονής, ενώ είχε διαδοχικές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, τον Αρχιεπίσκοπο κ. Συμεών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ <br><br>Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στη συνέχεια, σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

«Με μεγάλη συγκίνηση και με αίσθημα τιμής και ευγνωμοσύνης εκπροσωπώ την Ελληνική Κυβέρνηση, αυτή την εξαιρετικά σπουδαία ημέρα της επίσημης ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών, σε αυτόν τον τόπο ο οποίος για 1.500 χρόνια συνεχώς κρατάει άσβεστη τη φλόγα της Ορθοδοξίας.

Θέλω να διαβεβαιώσω για ακόμα μία φορά ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα στέκεται πάντα δίπλα στο Ιερό Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, θα το στηρίζει, έτσι ώστε να διαφυλάξει στην αιωνιότητα αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό καθεστώς το οποίο μας κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας.

Εύχομαι στον νέο Αρχιεπίσκοπο καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα και να γνωρίζει ότι μπορεί πάντα να προσβλέπει στη στήριξη της Ελλάδος, η οποία, έχοντας αναπτύξει μία εξαιρετική σχέση με την κυβέρνηση της Αιγύπτου, είναι πάντα εδώ για να λύσει την όποια εκκρεμότητα μπορεί να προκύψει».

