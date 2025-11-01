Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

Νέα βέλη προς πάσα κατεύθυνση εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας λίγες μόνο ώρες πριν την πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναμένεται να συζητήσει και τις πρώτες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του κόμματος.

Σε συνέντευξή του στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο κ. Δούκας δεν άφησε κανένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας του «σύμπαντος» του ΠΑΣΟΚ χωρίς να το σχολιάσει, εξαπολύοντας αιχμές που σίγουρα θα συζητηθούν και στην ΚΟΕΣ, από την οποία όμως θα απουσιάζει ο ίδιος, καθώς τη Δευτέρα θα βρίσκεται στη Βραζιλία, όπου θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων Πόλεων C40.

Ναι μεν αλλά για τον πρόεδρο

Η πρώτη αιχμή του Χάρη Δούκα είχε σε πρώτο επίπεδο ως αποδέκτη τον Νίκο Ανδρουλάκη, όμως ουσιαστικά απευθύνεται και σε άλλες δυνάμεις εντός του ΠΑΣΟΚ που πιθανόν να μην βλέπουν με απόλυτο αρνητισμό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Ο δήμαρχος Αθηναίων, στην παρέμβασή το εξέφρασε μεν την εμπιστοσύνη του προς τον νυν πρόεδρο του κόμματος, συνοδεύοντάς την όμως με ένα μεγάλο «αλλά». «Εμπιστεύομαι τον Πρόεδρο αλλά πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση, και όπως η αυτόνομη πορεία ήταν μία απόφαση συνεδρίου, έτσι πρέπει να είναι και η προσέγγισή μας για τη νέα κατεύθυνση. Όλα τα στελέχη μας να έχουν αυτή τη νέα συνείδηση και την ενσυναίσθηση ότι από δω και πέρα για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν συζητάει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά σε «όλα τα στελέχη» δείχνει ότι ο κ. Δούκας ούτε έχει ξεχάσει, ούτε αφήνει πίσω του την αναφορά σε στελέχη που «σφιχταγγαλιάζονται» με τη ΝΔ. Το σχόλιο λοιπόν αυτό ενδεχομένως να απευθύνεται περισσότερο προς άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και λιγότερο προς τον ίδιο τον Νίκο Ανδουλάκη.

Αιχμή κατά Διαμαντοπούλου

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η «μαλακή» αιχμή προς την Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία εμμέσως κάλεσε να αποφασίσει τη στάση της εντός του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται. Έτσι, σχολιάζοντας ότι την άποψη Διαμαντοπούλου ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα στην εικόνα του αρχηγού, ο κ. Δούκας είπε: «Εγώ θέλω να μιλάω πάντα πολιτικά και αυτό με απασχολεί γιατί αυτό είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάει για την εικόνα. [...] Η Άννα Διαμαντοπούλου κάνει έναν αγώνα που έχει νομίζω την ίδια αγωνία που έχουμε και όλοι μας να ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Και για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι για να ενισχύσουμε συνολικά την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε».

Τι είπε για Τσίπρα και Κεντροαριστερά

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει επίσης η στάση που τηρεί διαχρονικά ο Χάρης Δούκας απέναντι στις άλλες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, την οποία διατηρεί και σε ό,τι αφορά ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα.

Σχολιάζοντας το αν θα υπάρξουν δημοσκοπικές και κατ' επέκταση εκλογικές επιπτώσεις στο ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος, ο κ. Δούκας αφήνει ανοιχτό το πεδίο για διάλογο, όπως κάνει και για τον υπόλοιπο χώρο άλλωστε, βάζοντας όμως στον ρόλο του πρωταγωνιστή των διεργασιών το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. «Αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, αν στο ΠΑΣΟΚ δουλέψουμε μεθοδικά πολιτικά και με διάθεση για μεγάλες αλλαγές και τομές, μπορούμε να τα καταφέρουμε ενώνοντας δυνάμεις, προσέξτε, ενώνοντας δυνάμεις με την κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά για το θέμα και συνέχισε: «Το έχω πει και άλλες φορές έχοντας καθαρές θέσεις, προτάσεις και απόψεις και ένα αξιακό πλαίσιο, μπορεί να υπάρχει διάλογος για να βλέπουμε σε συγκεκριμένα θέματα που θέλουν να δημιουργηθούν μέτωπα, συγκλίσεις και να διερευνούμε δυνατότητες να κάνουμε κρίσιμες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτά, αλλά πρέπει να τα κάνουμε και πράξη».

«Να τοποθετηθούμε σκληρά σε 3-4 θέματα»

Απαντώντας στο ζήτημα της δημοσκοπικής στασιμότητας του ΠΑΣΟΚ και στο τι λείπει ώστε να κατορθώσει να κάνει κάποια θεαματική άνοδο, ο κ. Δούκας εντόπισε τρία πεδία τα οποία «λείπουνε» αυτή τη στιγμή από τη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη.

Κωδικοποιώντας τα, ο Χάρης Δούκας τα εντόπισε στα εξής πεδία:

1. Ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, ανοιχτό, δημοκρατικό και πολιτικό. Το τονίζω και πολιτικό για να βάλω αυτά τα κρίσιμα θέματα, να έχουμε ψηφοφορίες, να έχουμε διαδικασίες όσμωσης που θα μας καταστήσουν δυνατούς και θα ομογενοποιήσουν το αφήγημα.

2. Χρειάζεται αυτό που έλεγα πάντα, το «ενώνουμε δυνάμεις» στην πράξη, στην κοινωνία, με τα κινήματα, με τους ανθρώπους που είναι έξω και παλεύουν και το αυτοδιοικητικό κίνημα.

3. Και χρειάζεται,- έχει γίνει πολλή δουλειά-, ένα πρόγραμμα που να έχει 3 - 4 βασικές κεντρικές αιχμές να επιλέξουμε 3 -4 θέματα σκληρά, στα οποία να τοποθετηθούμε και αυτό να πάει σε όλη την Ελλάδα. Με αιχμές και με διάθεση σύγκρουσης με τη συντηρητική παράταξη.

Πού το πάει ο Χάρης Δούκας

Ο Χάρης Δούκας δείχνει με κάθε ευκαιρία ότι οι δικές του επιλογές εάν ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα δε θα ήταν οι ίδιες με εκείνες του Νίκου Ανδρουλάκη σε θεμελιώδη στρατηγικά ζητήματα.

Από την άλλη όμως, είναι πολύ προσεκτικός ώστε καμία από τις δηλώσεις του να μη μπορούν να ερμηνευτούν ευθεία αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του, καθώς δεν είναι αυτός ο στόχος του - τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Ο Χάρης Δούκας λοιπόν επιμένει να επισημαίνει όσα πιστεύει ότι είναι τα κακώς κείμενα εντός της Χαριλάου Τρικούπη και να υπενθυμίζει στους φίλους και τα μέλη του κόμματος ότι μια δική του ηγεσία θα έπαιρνε διαφορετικούς δρόμους σχεδόν σε κάθε κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει συναντήσει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα δε, σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, καθώς ο ίδιος διαπιστώνει ότι ένα μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα ήθελαν να δουν το κόμμα τους να εμπλέκεται ενεργά και με κυρίαρχο ρόλο στις πολιτικές ζυμώσεις του ευρύτερου χώρου.

Οι δημοσκοπήσεις άλλωστε δείχνουν ότι κοινή πεποίθηση των ψηφοφόρων των κομμάτων της Κεντροαριστεράς είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μπορούσε να απειληθεί πραγματικά μόνο από μια ενωμένη μορφή της κεντροαριστερής παράταξης, κάτι το οποίο φαίνεται αδύνατο να συμβεί με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα.

Συνεπώς, ο Χάρης Δούκας, επενδύοντας πολιτικά στο ζήτημα των συνεργασιών -άλλωστε και ο ίδιος εκλέχθηκε με τη στήριξη αρκετών κεντοαριστερών δυνάμεων στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών- επιχειρεί να αυξήσει το κομματικό του ακροατήριο εντός ΠΑΣΟΚ. Απώτερος, αλλά σε καμία περίπτωση εκπεφρασμένος στόχος, σε μελλοντικό χρόνο, ενδεχομένως, να μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του κόμματος με μια διαφορετική, πιο συνεργατική και συμπεριληπτική ατζέντα από αυτή που εφαρμόζει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

