Ανδρουλάκης: Από Δευτέρα μπαίνουμε σε εκλογική ετοιμότητα

Στην αντιπολίτευση «στέλνει» τουλάχιστον λεκτικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τη ΝΔ, δίνοντας μια απάντηση στην εσωκομματική του αντιπολίτευση ότι το κόμμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα έμπαινε σε μια διαδικασία συγκυβέρνησης με τη ΝΔ σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας τη σημερινή του ομιλία στη Λάρισα και απευθυνόμενος στους πληττόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους, έδωσε σημαντικές πολιτικές ειδήσεις, ανακοινώνοντας επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε προεκλογική «λειτουργία» με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Αυτά που είπα, δεν είναι το σχέδιο του Νίκου Ανδρουλάκη και της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Είναι το σχέδιο του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Και η δέσμευσή μου εδώ από τη Λάρισα είναι ότι θα υλοποιήσω αυτό το σχέδιο ως Πρωθυπουργός με το ΠΑΣΟΚ στη Κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, χωρίς να λογαριάζω ούτε το κόστος ούτε την πολιτική φθορά», είπε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η αναφορά του στη ΝΔ που θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση όταν το ΠΑΣΟΚ κυβερνήσει, αποτελεί μια ευθεία απάντηση σε όσους τον επέκριναν ότι με τα όσα είχε δηλώσει στη ΔΕΘ, άνοιγε τον δρόμο για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ σε περίπτωση πρωτιάς, αλλά μη αυτοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι το κόμμα του μπαίνει άμεσα σε προεκλογική λειτουργία και τονίζοντας ότι το Συνέδριο θα πρέπει να εξελιχθεί σε αφετηρία για «τη νίκη του λαού απέναντι στη ΝΔ».

«Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη Πολιτική Γραμματεία, όπως την ανακοίνωσε ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ, ο φίλος και σύντροφος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε εκλογική ετοιμότητα. Το σχέδιό μας θα πάει σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Το Συνέδριό μας θα γίνει μια πορεία προς τον λαό, για τον λαό, για τη νίκη του λαού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στην αλαζονεία. Και σε αυτόν τον αγώνα, σας θέλω μπροστάρηδες και πρωταγωνιστές, γιατί η νίκη θα έρθει από εσάς, για εσάς, για τις οικογένειές σας, για τα παιδιά σας, για την πατρίδα μας. Γι' αυτό από Δευτέρα αγώνα παντού μέχρι τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Λάρισα.

Πρόκειται για μια αναφορά που θέτει το Συνέδριο σε κομβικό ρόλο όχι μόνο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά το εμπλέκει άμεσα και στη μάχη του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη θέση στις εκλογές. Με τον τρόπο αυτόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των άλλων, επιχειρεί και να περιορίσει και τις επικρίσεις στελεχών εναντίον του καθώς, πλέον με το ΠΑΣΟΚ σε προεκλογική λειτουργία και το Συνέδριο να λειτουργεί ως εφαλτήριο εκλογικής αντεπίθεσης, οι αμφισβητήσεις των επιλογών της ηγεσίας θα είναι δυσκολότερο να γίνονται δημόσια.

Μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε μέλη και στελέχη να αγωνιστούν «για να τελειώνουμε». Χαρακτηριστικά είπε: «Γι' αυτό, αγωνιστείτε να τελειώνουμε. Εμείς μπορούμε. Μόνο το ΠΑΣΟΚ! Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όσα παιχνίδια διχασμού, διαίρει και βασίλευε σχεδιάζει αυτό το κλειστό σύστημα εξουσίας, που αντί να κοιτάξει εσάς και τα προβλήματά σας, συνεχώς δημιουργεί συνθήκες διχασμού στον ελληνικό λαό».

Συνολική παρέμβαση για τα ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης

Εκτός των πολιτικών διακυβευμάτων πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στην παρουσίαση δεκάδων προγραμματικών θέσεων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

«Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στερείται ο πρωτογενής τομέας από τη σημερινή κατάσταση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στις καθυστερήσεις πληρωμών και στη διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «οδηγεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε οικονομικό αδιέξοδο» και δεσμεύτηκε για «θεσμική θωράκιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ» με αξιοκρατία και πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πληγώνει την παραγωγική Ελλάδα» και «οδηγεί την ύπαιθρο σε εγκατάλειψη και πληθυσμιακή κατάρρευση».

«Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη», τόνισε, προσθέτοντας ότι «οδηγούν τον πρωτογενή τομέα σε μνημόνιο».

Μάλιστα, σχολίασε το ζήτημα της διαχείρισης του νερού και της πράσινης ανάπτυξης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την απουσία σχεδίου για τους υδάτινους πόρους και πρότεινε «ολοκληρωμένη πολιτική για την αποθήκευση και ορθολογική διαχείριση του νερού», ενώ στο μέτωπο της ενέργειας, υποστήριξε ότι η ΝΔ «θέλει τους αγρότες καταναλωτές της πράσινης ενέργειας των ολιγαρχών», ενώ «το ΠΑΣΟΚ τους θέλει παραγωγούς πράσινης ενέργειας», μέσω ενεργειακών κοινοτήτων αγροτών και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Όλες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα

Στην ομιλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στη δημόσια συζήτηση το σύνολο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα. Οι προτάσεις αυτές κωδικοποιούνται ως εξής σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη:

Α. Προστασία της αγροτικής γης

Kαταθέσαμε έγκαιρα στη Βουλή ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds:

● Με διασφάλιση της προστασίας της αγροτικής γης από κατασχέσεις

● Με παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που αποδεδειγμένα δοκιμάστηκαν από την κρίση ή υπέστησαν καταστροφές, για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα.

● Με θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων.

B. Θέλουμε Αγρότες Εκπαιδευμένους και Καταρτισμένους

1. Με αναβάθμιση και επέκταση των ΕΠΑΣ Αγροτικής Εκπαίδευσης, με ίδρυση νέων σχολών σε αγροτικές περιοχές και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

2. Σύνδεση της αγροτικής εκπαίδευσης με την καινοτομία, μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και αγροτικούς φορείς.

3. Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Δια Βίου Μάθησης για Αγρότες, με πιστοποιημένα σεμινάρια και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε συνεργασία με τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια διοργάνωση σύντομων καταρτίσεων.

Γ. Ξανακάνουμε ελκυστικό το αγροτικό επάγγελμα για τους νέους

1. Με ενίσχυση των νέων αγροτών με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσβαση στη γη, στα εφόδια και στην τεχνογνωσία.

2. Εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, ψηφιακή γεωργία και βιώσιμες πρακτικές.

3. Κίνητρα για επιστροφή και εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο.

4. Δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα.

5. Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε Νέους Αγρότες (Μείωση ΕΝΦΙΑ κλπ).

6. Να αναβιώσει το πρόγραμμα παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες.

Δ. Μειώνουμε το κόστος παραγωγής

1. Με θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον Μέσο Όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

2. Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

3. Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

4. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς και σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ε. Θωρακίζουμε θεσμικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ

1. με διακριτές αρμοδιότητες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς παρεμβάσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

2. Με αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις ευθύνης (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς) μέσω ΑΣΕΠ και έγκριση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

3. Με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

4. Με έγκαιρη και σωστή καταβολή ενισχύσεων, ώστε ο αγρότης να προγραμματίζει με ασφάλεια την παραγωγή του.

ΣΤ. Ψηφιοποιούμε και προχωράμε σε Τεχνολογικό Εκσυγχρονισμό

1. Πλήρης ψηφιοποίηση δηλώσεων, παρακολούθησης και εκτιμήσεων.

2. Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, δορυφορικής τηλεπισκόπησης και τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη εκτίμηση και επαλήθευση ζημιών.

Η. Προτεραιότητά μας: Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Δημόσια Λογοδοσία

1. Αναβάθμιση ρόλου των πιστοποιημένων γεωτεχνικών εκτιμητών και αξιολόγηση με βάση την απόδοση.

2. Καθιέρωση διπλού επιπέδου ελέγχου (επιτόπιος + δειγματοληπτικός μέσω δορυφορικών δεδομένων).

3. Διαφανής δημοσιοποίηση στοιχείων (χρόνοι αποζημιώσεων, εκτιμήσεις ανά περιοχή, μέσος χρόνος διεκπεραίωσης κ.ά.).

Θ. Είναι η ώρα για μια σοβαρή Διοικητική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ

Ο κανονισμός λειτουργίας του αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

-Δυστυχώς, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ παραμένει ΚΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ εδώ και έξι χρόνια παρά τις σχετικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.

- Η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ αποτελεί επιτακτική ανάγκη, που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

