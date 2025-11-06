Ο Αντώνης Σαμαράς σπάει τη σιωπή του σε μια συνέντευξη που θα προκαλέσει συζητήσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει το μεσημέρι της Κυριακής στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1


Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 15:00, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα παραχωρήσει εκτενή συνέντευξη για τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας.

Η συνέντευξη, που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 και έχει δοθεί στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη στις 31 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ο κύριος Σαμαράς τοποθετείται με σαφήνεια για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρίσκεται η διαφωνία του κύριου Σαμαρά με την Κυβέρνηση εστιάζοντας στις πολιτικές επιλογές που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Παράλληλα, αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο.

Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά ανοιχτά για τη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή, ξεκαθαρίζοντας τις διαφορές και τις κοινές τους θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Επιπλέον, απαντά σε φήμες που τον θέλουν να εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού κόμματος, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τα σχέδια του σχετικά με την πολιτική του πορεία.

Σε μια συγκινητική στιγμή της συνέντευξης, ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και αναφέρεται για πρώτη φορά δημόσια στην οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας.

