«Κλείδωσε» η κυκλοφορία και η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει τελικά το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Εντός λίγων ημέρων, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα “Ιθάκη”, στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5).

Τι γνωρίζουμε για το βιβλίο

Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση για την έκδοση του βιβλίου διαρκεί εδώ και πολλούς μήνες και το γεγονός της έκδοσης έχει αναβαθμιστεί σε πολιτικό ορόσημο για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τον ευρύτερο πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς, μόνο τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε δέκτες πιο συγκεκριμένων πληροφοριών για αυτό.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ιθάκη δε θα είναι ένα ελαφρύ ανάγνωσμα καθώς θα είναι ένα ογκώδες βιβλίο 762 σελίδων. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, από τον οποίο κυκλοφορεί, θα περιέχει «11+1» κεφάλαια, με το τελευταίο να είναι και αρκετά μεγάλο σε έκταση, αφού θα αφορά το όραμα του Αλέξη Τσίπρα για το μέλλον της χώρας, αλλά και της Αριστεράς.

Η τιμή του επίσης έγινε χθες αντικείμενο έντονου σχολιασμού καθώς θα ανέρχεται στα 28 ευρώ, τα οποία ενδεχομένως δικαιολογούνται από τον μεγάλο όγκο του.

Η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να γίνει λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση στην Αθήνα, και σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα.

Πέραν των πρακτικών θεμάτων που αφορούν το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού πάντως, η έκδοσή του αποτελεί εκ των πραγμάτων ένα πολιτικό γεγονός, ιδιαίτερα αφού «βράζει» η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι, η έκδοση του βιβλίου και οι παρουσιάσεις σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν για τον ίδιο και το στενό επιτελείο του και ως ένας δείκτης της ανταπόκρισης που θα έχει ο κόσμος για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα αποτελέσει δηλαδή μια πιο πρακτική «δημοσκόπηση» των διαθέσεων των πολιτών και αυτή η ιδιότυπη μέτρηση αναμένεται να βαρύνει σε ένα βαθμό και τις τελικές αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με το άμεσο πολιτικό του μέλλον.

