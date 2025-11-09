Τσιάρας: Να αποφύγουμε τον εμβολιασμό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Όπως επισήμανε, έχει ήδη συσταθεί επιστημονική επιτροπή που καθοδηγεί το Υπουργείο στα επόμενα βήματα

Newsbomb

Τσιάρας: Να αποφύγουμε τον εμβολιασμό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο Κώστας Τσιάρας στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

"Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μην φτάσουμε στον εμβολιασμό, διότι αν φτάσουμε εκεί θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα" δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Επισήμανε ότι το εμβόλιο δεν είναι η λύση, διότι το κυρίαρχο προϊόν της ελληνικής κτηνοτροφίας που είναι η φέτα, "ένα μοναδικό ΠΟΠ προϊόν με τεράστια εξαγωγική δυναμική, θα πληγεί σε ένα δεύτερο ή τρίτο χρόνο".

Για τον εμβολιασμό σημείωσε ότι την οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί από την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς και προειδοποίησε πως εάν η χώρα προχωρήσει σε εμβολιασμό, θα χάσει το καθεστώς "ελεύθερης από ευλογιά" χώρας, κάτι που θα επηρεάσει τις εξαγωγές. Υπενθύμισε ότι χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, που εφάρμοσαν το εμβόλιο, "δεν έχουν βγει εδώ και πολλά χρόνια από την ευλογιά", όπως ανέφερε.

Όπως επισήμανε, έχει ήδη συσταθεί επιστημονική επιτροπή που καθοδηγεί το Υπουργείο στα επόμενα βήματα, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ένα πλέγμα άμεσων μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων, με νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

- Η χορήγηση 22 εκατ. ευρώ σε επιπλέον αποζημιώσεις για θανάτωση ζώων.

- Η καθιέρωση ακατάσχετου για τα ποσά των αποζημιώσεων.

- Η δυνατότητα προκαταβολής αποζημίωσης άμεσα στους κτηνοτρόφους.

- Αποζημιώσεις έως 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα ζώα, οι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου σε δεύτερη φάση.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι "υπάρχουν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέτουν ξεκάθαρα το τοπίο: αν δεν γίνουν οι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα μπορούσε να διακινδυνεύσει η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων". Όπως είπε, "η προσπάθεια που γίνεται είναι μια προσπάθεια σοβαρής εξυγίανσης και σημαντικότατης μεταρρύθμισης", διευκρινίζοντας ότι η καθυστέρηση των πληρωμών οφείλεται αποκλειστικά στην υποχρέωση να γίνουν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, είπε ότι σέβεται όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, "αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα σήμερα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη η ΝΔ είναι μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη, ότι ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αλλάξει τον ρου μιας κακής πραγματικότητας για την πατρίδα μας, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι ούτε η τελευταία χώρα της Ευρώπης, ούτε ο αποδιοπομπαίος τράγος, όπως ήταν την προηγούμενη δεκαετία.

Αντίθετα είναι μια Ελλάδα η οποία μεγαλώνει, δημιουργεί, που έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι μια Ελλάδα που κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών ακόμα και με μεγάλο πολιτικό κόστος. Είναι μια Ελλάδα που εκσυγχρονίζεται, ψηφιοποιείται. Είναι μια Ελλάδα που έχει αναβαθμίσει το ρόλο και την παρουσία της στη γενικότερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή. Είναι μια Ελλάδα η οποία έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική της ικανότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν αναιρείται από κανέναν. Ακόμα και από αυτοί που κάνουν κριτική ή βρίσκονται απέναντι πολιτικά από τη ΝΔ, δεν μπορούν να παραγνωρίσουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει πορεία, όσο κι αν υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις".

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Το συγκλονιστικό θαύμα που επιβεβαίωσαν χιλιάδες πιστοί

14:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Κοσμοσυρροή στην Αίγινα για προσκύνημα

14:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος - Ματίνα Νούλα: «Ήθελα πολύ την πρώτη θέση και τα κατάφερα», λέει στο Newsbomb

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανίδα τραγουδίστρια παντρεύτηκε «άθελα» της Μαλαισιανό Σουλτάνο - Τώρα ζητάει διαζύγιο

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ Γουόνγκ - Βίντεο

13:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Στη φυλακή 7 άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Νικητές και συμμετέχοντες μοιράζονται τις εντυπώσεις τους στο Newsbomb - «Όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

13:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα»

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Να αποφύγουμε τον εμβολιασμό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

13:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο επικός τελικός Τζόκοβιτς – Μουζέτι μέσα από 25 «κλικ»

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Γκισλέιν Μάξγουελ: Διαρρεύσαν τα email της από τη φυλακή ελάχιστης ασφάλειας - «Νιώθω σαν την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

13:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «μοναχός» - Youtuber που πιάστηκε με δύο κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει σήμερα ένας γάμος στην Ελλάδα - Από 6.000 έως και 100.000 ευρώ το «ναι» της ζωής σας

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Γιατι απουσίαζε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή και το συνέδριο της ΚΕΔΕ

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μοναχοί–βιτρίνα σε κύκλωμα ναρκωτικών - Οκτώ συλλήψεις σε Ρόδο και Αττική

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: Τι καταγγέλλει η οικογένεια για τους λιμενικούς που κατηγορούνται

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Απόπειρα ληστείας με σκόνη τσίλι - 17 χαστούκια σε 20 δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει σήμερα ένας γάμος στην Ελλάδα - Από 6.000 έως και 100.000 ευρώ το «ναι» της ζωής σας

13:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «μοναχός» - Youtuber που πιάστηκε με δύο κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

14:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Το συγκλονιστικό θαύμα που επιβεβαίωσαν χιλιάδες πιστοί

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μοναχοί–βιτρίνα σε κύκλωμα ναρκωτικών - Οκτώ συλλήψεις σε Ρόδο και Αττική

09:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Δ. Γιαννακόπουλος: Ξεκάθαρο μήνυμα για Αταμάν και παίκτες

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Νικητές και συμμετέχοντες μοιράζονται τις εντυπώσεις τους στο Newsbomb - «Όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Έκπληξη η ταυτότητα του «επιθεωρητή Ζακ Κλουζό» - Ποιος είναι ο άνδρας της φωτογραφίας

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ Γουόνγκ - Βίντεο

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανίδα τραγουδίστρια παντρεύτηκε «άθελα» της Μαλαισιανό Σουλτάνο - Τώρα ζητάει διαζύγιο

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το Roblox: Πώς θα κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στην «ψηφιακή παιδική χαρά για θηρευτές»

12:15LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη: Χώρισε μετά από 11 χρόνια γάμου με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Γκισλέιν Μάξγουελ: Διαρρεύσαν τα email της από τη φυλακή ελάχιστης ασφάλειας - «Νιώθω σαν την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Απόπειρα ληστείας με σκόνη τσίλι - 17 χαστούκια σε 20 δευτερόλεπτα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια – «Μην το πείτε στην οικογένειά μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ