Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τα ενεργειακά deal δυναμώνουν τη ΝΔ

Σταθερά μπροστά η ΝΔ στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 - Σπάει το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου

Κώστας Τσιτούνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Eurokinissi
Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές αποτυπώνεται το πολιτικό σκηνικό στην τελευταία δημοσίευση της Opinion Poll για το Action 24 με τη ΝΔ να κρατά σταθερά το double score από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά η ΝΔ φαίνεται να αποσπά θετικές γνώμες (ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου) για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε πρόσφατα η κυβέρνηση στο Ζάππειο με τους αμερικανικούς κολοσσούς της ενέργειας για το Βόρειο Ιόνιο.

Η ΝΔ βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 30.2% ( + 0.1% σε σχέση με την έρευνα Οκτωβρίου) και σε απόσταση 16.5% από το σταθερά δεύτερο ΠΑΣΟΚ που μετρήθηκε στο 13.7% από 13.8%.

Τρίτο κόμμα για δεύτερη συνεχή έρευνα της Opinion Poll καταγράφεται η Ελληνική Λύση με 10.7% (από 11.1%) , τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας με 9% ( 10.9%) με σταθερά πτωτική πορεία για τέταρτη συνεχή έρευνα και ακολουθούν το Κ.Κ.Ε με 8.1% ( μισή μονάδα άνοδος από το 7.6% του Οκτωβρίου) , η Φωνή Λογικής με 4.5% ( 4.5%) , ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.2% ( με πτώση από το 4.5% του Οκτωβρίου) που καταγράφεται πλέον στην έβδομη θέση.

Το ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη δείχνει και σε αυτή τη μέτρηση ότι έχει δυναμική εισόδου στη Βουλή μετρήθηκε στο 3.4% (από 3.2%).

Εκτός φαίνεται να μένουν το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2.7% ( 2.6%), η Νίκη 2.5% ( 2.3%), η Νέα Αριστερά με 1.2% ( 1.2 %), οι Σπαρτιάτες με 1.2% , ενώ αυξάνεται το «Άλλο κόμμα» και βρίσκεται στο 8.6%. Σημειώνεται ότι στην πρόθεση ψήφου οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 19.6%.

Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στην εξής κατανομή εδρών σύμφωνα με την ανάλυση της Opinion Poll: ΝΔ 126, ΠΑΣΟΚ 44, Ελληνική Λύση 34, Πλεύση Ελευθερίας 29, Κ.Κ.Ε 27, Φωνή Λογικής 15, ΣΥΡΙΖΑ 14, ΜεΡΑ25 11.

Προκύπτει δηλαδή οκτακομματική Βουλή , με την ΝΔ να απέχει αυτή την στιγμή από την αυτοδυναμία, αλλά με βάση αυτή την κατανομή εδρών δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή της ΝΔ, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται μακράν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29.1% αυξάνοντας την επίδοσή του κατά 1% και ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7.1% ( από 7.5%), ο Ν. Ανδρουλάκης με 7% (από 7.5%) και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6.9% εμφανίζοντας πτώση μίας μονάδας. Ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται πρώτος με 30.8% ( 31.3%).

Θετική ψήφος για τα ενεργειακά και τις σχέσεις με ΗΠΑ

Το 54,5% θεωρεί ότι οι συμφωνίες του Ζαππείου για τον «κάθετο άξονα» θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καλύτερες τιμές ενέργειας, ενώ ένα συντριπτικό 73,1% θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές ενδυναμώνουν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Το 48.9% θεωρεί ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν θεωρεί ότι μετατρέπουν την χώρα σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της. Αντίθετη άποψη έχει το 38.2%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υποδοχής συναντιούνται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ με 77.4% και του ΠΑΣΟΚ με 57.4%, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης.

Το 56.7% θεωρεί ότι πολύ και αρκετά σημαντική την Συμφωνία ΑΚΤΟΡ – ΔΕΠΑ με την Venture Global που αποτελεί την πρώτη Συμφωνία προμήθειας και μεταφοράς μέσω του Κάθετου διαδρόμου αμερικανικού LNG. Λίγο δηλώνει το 17.4% και καθόλου το 16%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά που θεωρούν σημαντική την συμφωνία συναντιούνται στην ΝΔ με 83.8% και το ΠΑΣΟΚ με 58.1%.

Τι λένε οι πολίτες για το δυνητικό κόμμα Τσίπρα

Διερευνώντας την αποδοχή ενός κόμματος Τσίπρα, ένα 8.9% δηλώνει ότι «θα το ψήφιζε σίγουρα», ενώ ποσοστό 21.1% απαντά ότι «θα μπορούσε» να το ψηφίσει. Το 65.7% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ και το 4.3% δεν απαντά. Στην προηγούμενη έρευνα «σίγουρα» δήλωνε το 8.6% και «θα μπορούσε» το 17.5%.

Οι βασικές δεξαμενές από όπου προέρχονται οι απαντήσεις «σίγουρα» και «θα μπορούσε» να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα προέρχονται κατα σειράν από:

  • τον ΣΥΡΙΖΑ (32.3% σίγουρα, 50% θα μπορούσε)
  • το ΠΑΣΟΚ (το 8.7% και 20% αντιστοίχως)
  • την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (6,3% και 34,4%) και
  • το ΚΚΕ (4.5%, 22.7%).

Τι... πιάνει το κόμμα Σαμαρά;

Αντίστοιχα στην ερώτηση για την πιθανή ψήφο σε ένα κόμμα Σαμαρά:

  • το 3.5% δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό,
  • το 16.9% ότι «θα μπορούσε» και το 75.6% ότι «δεν θα το ψήφιζε ποτέ», ενώ το 4% δεν απαντά.

Εδώ, οι δεξαμενές των ψηφοφόρων που θεωρητικά θα στήριζαν την ίδρυση ενός τέτοιου κόμματος προέρχονται κατά σειρά από τα εξής υφιστάμενα κόμματα:

  • Από την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Το 5,6% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε Σαμαρά και το και 23,5% ότι «θα μπορούσε»
  • Από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (5.6% σίγουρα και 23.6% θα μπορούσε),
  • Από τη ΝΙΚΗ (4,2% – 33,3%)
  • Από τη ΝΔ (3.7% και 14%)
  • Από τον ΣΥΡΙΖΑ (3,8% και 13.5%)
  • Από το ΠΑΣΟΚ (2,6% και 12,5%).

