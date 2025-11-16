Μητσοτάκης για Δημήτρη Σταμάτη: «Τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα»

Ο Δημήτρης Σταμάτης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, στις 8 Αυγούστου 2014.

Δήλωση για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Σταμάτη εξέδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε: «Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Ο Δημήτρης Σταμάτης, που πέθανε την Κυριακή (16/11) σε ηλικία 75 ετών, έδινε μάχη πολλά χρόνια με σοβαρή ασθένεια.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ήταν μόνιμος κάτοικος της πόλης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμη, διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012, ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ενώ είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

