Παρέμβαση με ειδικό βάρος από Δούκα στις Βρυξέλλες: «Ο Δήμαρχος δε μένει σιωπηλός»

Χωρίς πολλές δημόσιες ανακοινώσεις, ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας παραβρέθηκε χθες στις Βρυξέλλες προκειμένου να λάβει μέρος ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση με τίτλο «Cities and the Rule of Law», δηλαδή «Πόλεις και Κράτος Δικαίου».

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας μίλησε σε πάνελ με θέμα «Η οπτική των πόλεων για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία» μαζί με τους Δημάρχους του Άμστερνταμ Femke Halsema και της Βουδαπέστης Gergely Karácsony.

Η ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορούσε το ίδιο το περιεχόμενό της, καθώς καταπιανόταν με βαθιά πολιτικές έννοιες και όχι μόνο με την καθημερινότητα των πολιτών. Συγκεκριμένα, στο πάνελ στο οποίο συμμετείχε ο κ. Δούκας, βασικό θέμα συζήτησης ήταν πώς οι πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τις πόλεις για την ενίσχυση των μηχανισμών του κράτους δικαίου και την προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού, ανθεκτικού αστικού περιβάλλοντος, καθώς και να τις προστατεύσουν από την πολιτική πίεση και τις διακρίσεις από τις εθνικές τους κυβερνήσεις.

Συνεπώς, η ίδια η φύση της εκδήλωσης έδινε τον χώρο στους δημάρχους να κάνουν πιο πολιτικές παρεμβάσεις, μια ευκαιρία την οποία δεν άφησε ανεκμετάλλευτη και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο Δήμαρχος δε μένει σιωπηλός»

Ήδη από την αρχή της παρέμβασής του, ο κ. Δούκας μπήκε «στα βαθιά» της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, αναφερόμενος ευθέως στις θεσμικές προκλήσεις στην Ελλάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο την υπόθεση των Τεμπών ως εθνικό τραύμα αλλά και ως ενδεικτικό της ανάγκης για αλήθεια και λογοδοσία, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα της απεργίας του Πάνου Ρούτσι και στην κυβερνητική απόφαση να αφαιρέσει από τον Δήμο την αρμοδιότητα της Καθαριότητας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε πόσο επιτακτικό είναι να λειτουργούν οι θεσμοί απερίσπαστοι, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν μπορεί ένας γονιός να κάνει απεργία πείνας για να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ο δήμαρχος Αθηναίων δεν μπορεί να είναι ποτέ άφωνος παρατηρητής σε τέτοιες στιγμές. Ο δήμαρχος Αθηναίων, όπως κάθε εκλεγμένος δήμαρχος, δεν πρέπει να φοράει παρωπίδες. Ένας δήμαρχος πρέπει να αγωνίζεται, πρέπει να στέκεται στο πλευρό των πολιτών για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Και αυτός είναι ο ρόλος μου», τόνισε ο κ. Δούκας.

Δείγμα δημοκρατικής συμμετοχής η νίκη στην Αθήνα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην εκλογή του ίδιου στη δημαρχία της Αθήνας, εξηγώντας ότι αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη στην αυξημένη συμμετοχή των πολιτών, καθώς στην αρχή η υποψηφιότητά του υπολειπόταν κατά 27 μονάδες από τον αντίπαλό του.

«Στον πρώτο γύρο βρισκόμουν 27 μονάδες πίσω. Στον δεύτερο κέρδισα με 56% και ο αντίπαλός μου πήρε 44%. Αυτό δεν ήταν μια προσωπική νίκη· ήταν νίκη συμμετοχής. Όταν οι πολίτες ενεργοποιούνται, η δημοκρατία αλλάζει τα δεδομένα. Δημιουργήσαμε ένα κύμα αλλαγής, διαφορετικής κατεύθυνσης για την πόλη με τη συμμετοχή των πολιτών», τόνισε.

