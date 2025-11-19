Στην αντεπίθεση η ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ με αφορμή το επεισόδιο Λαζαρίδη - Τζεδάκη

Πυρά κατά του Σταύρου Τζεδάκη εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή την επίθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ στον Μακάριο Λαζαρίδη, που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΝΔ αναφέρει: «Με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.

Η άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος.

Και όλα αυτά, λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε.

Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση.

Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος. Όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της».

Χάος στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπενθυμίζεται πως κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο κ. Τζεδάκης παραδέχτηκε πως λάμβανε επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στη Νάουσα και τα Άγραφα αν και η κτηνοτροφική του δραστηριότητα περιορίζεται στον Μυλοπόταμο Κρήτης, υποστήριξε ωστόσο ότι τα εκτός Κρήτης αγροτεμάχια δηλώθηκαν δε δηλώθηκαν από τον ίδιο, αλλά αυτόματα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Η στάση αυτή προκάλεσε την έκρηξη του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος εγκάλεσε τον μάρτυρα, ρωτώντας τον αν είναι μέλος της ΠΕ του ΠΑΣΟΚ. Η στάση του κ. Λαζαρίδη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία παρενέβη κάνοντας λόγο για τραμπουκισμό του μάρτυρα. Μάλιστα ο κ. Λαζαρίδης είχε ρωτήσει τον κ. Τζεδάκη αν είναι προσωπικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον μάρτυρα να απαντά πως έχουν πολιτική σχέση και ότι τον στηρίζει όπως και κάθε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η μεγάλη ένταση προκλήθηκε όταν ο κ. Τζεδάκης είπε ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγάζει από τις υπουργικές αποφάσεις και την τεχνική λύση και όχι από τον αριθμό των αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα ο εισηγητής της ΝΔ να «εκραγεί» κατηγορώντας τον ότι «πήρατε καλά-καλά τα λεφτά από την τεχνική λύση και τώρα το πρόβλημα είναι η τεχνική λύση και οι υπουργικές αποφάσεις. Ήρθατε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο με τον οποίον πήρατε λεφτά».

