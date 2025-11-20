Τσουκαλάς απαντά στον Μαρινάκη: Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της

Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της και να λες πως οι τιμές αποκλιμακώνονται, απαντά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επέλεξε να απαντήσει στρίβοντας... διά του αρραβώνος.

Δεν απάντησε στα ερωτήματα μας για την απουσία του Πρωθυπουργού από τη Βουλή και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά κατά την προσφιλή του μέθοδο «πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα».

Λαϊκισμός, κύριε Μαρινάκη, είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όρια της, και την ίδια στιγμή με θράσος να λες πως οι τιμές αποκλιμακώνονται.

Λαϊκισμός είναι μετά τη μεγαλύτερη φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών μέσω της έμμεσης φορολογίας, να ισχυρίζεσαι πως μειώνεις φόρους.

Λαϊκισμός είναι την ίδια στιγμή που παίρνεις καθυστερημένα πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή, να εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος του κόμματος σας ως κήρυκας της οπλοχρησίας.

Σας αφήνουμε στο ψέμα και την υποκρισία σας», γράφει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

