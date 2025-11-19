Μαρινάκης: «Πιέζονται τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια - Η Ελλάδα το 2019 δεν ήταν Λουξεμβούργο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, υποστήριξε ότι η μόνη ρεαλιστική οδός για να μειωθεί το βάρος της ενέργειας στα εισοδήματα των νοικοκυριών είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Παρά το ότι παραδέχθηκε - μιλώντας στον ΣΚΑΪ - ότι η ακρίβεια «πιέζει τους πάντες», επέμεινε πως η Ελλάδα έχει ανακάμψει ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επικαλούμενος αύξηση μισθών, άνοδο της κατανάλωσης και τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Απαντώντας αρχικά σε ερώτηση σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η λύση βρίσκεται στο «να αυξάνει όσο μπορεί το διαθέσιμο εισόδημα».

«Αυτή είναι η απάντηση σε πάρα πολλές ερωτήσεις», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «για παράδειγμα, κορυφαία τέτοια κατηγορία που δίνουμε πάρα πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός μας είναι τα ενοίκια. Οι δαπάνες, δηλαδή, για την κάλυψη των αναγκών της στέγασης. Ειδικά όσοι μένουμε σε ένα σπίτι που νοικιάζουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ποιο είναι το βασικό μέλημα, λοιπόν, της Κυβέρνησης είτε αφορά η συζήτηση την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ είτε το ενεργειακό είτε το στεγαστικό, να αυξήσει τα εισοδήματα. Πώς αυξάνεις τα εισοδήματα;

Με το να μεγαλώνεις την πίτα, δηλαδή αντιμετωπίζεις τη φοροδιαφυγή, δημιουργείς θέσεις εργασίας: ναυπηγεία, ψηφιακό κράτος, μείωση φόρων, δημιουργία δηλαδή μισού εκατομμυρίου, 500.000 νέων θέσεων εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί εκεί που έπαιρναν το επίδομα ανεργίας τώρα πληρώνουν μειωμένους φόρους και εισφορές στο κράτος».

Δεν ήμασταν Λουξεμβούργο το 2019

«Το κράτος αυξάνει τα έσοδα και με τα χρήματα τα παραπάνω που έχει ως έσοδα -όχι παραπάνω φόροι, παραπάνω έσοδα, για να το καταλάβει η Αντιπολίτευση κάποια στιγμή- επιστρέφει στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.



Για να συμπεράνει πώς, «έτσι, σταδιακά αυξάνονται τα εισοδήματα. Και εδώ είναι η συζήτηση του «εκατομμυρίου». Γιατί μας κατηγορούν ότι τη χώρα την έχουμε κάνει Βουλγαρία, λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη στη Ζυρίχη Πρωθυπουργός το ’19 ή όπου θέλετε στο Λουξεμβούργο, οπουδήποτε θέλετε από τις χώρες που έχουν πολύ μεγάλο διαθέσιμο εισόδημα και σε 6,5 χρόνια αυτό το Λουξεμβούργο το έκανε Βουλγαρία. Η αλήθεια ποια είναι; Ότι η Ελλάδα ήταν στα τάρταρα, ήταν στις χειρότερες στιγμές της, έχει καταφέρει και αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει το μέσο μισθό κατά 28%. Αν βάλουμε μέσα σε αυτό το 28% την πολύ σοβαρή επίδραση της ακρίβειας, του πληθωρισμού, το 28% γίνεται 11% και αυτό το 11% -αύξηση δηλαδή πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος με όρους αγοραστικής δύναμης αν βάλουμε και την επίδραση των τιμών- αυτό είναι τριπλάσιο ως αύξηση απ’ ό,τι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, «ενώ στην ατομική κατανάλωση, που φαίνεται δηλαδή τι δαπανά κάθε χώρα ανά πολίτη, ενώ ήμασταν στο 63% στο διαθέσιμο εισόδημα και πήγαμε στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στην ατομική κατανάλωση είμαστε στο 81%. Η ουσία λοιπόν ποια είναι; Η ουσία είναι ότι σε όλα αυτά ο κόσμος έχει δίκιο που φωνάζει. Έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Πιέζονται τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια. Ποια είναι όμως η άλλη μισή αλήθεια που η αντιπολίτευση κρύβει; Ότι η Ελλάδα μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια πρωτοφανών εισαγόμενων κρίσεων έχει βελτιωθεί πολύ παραπάνω σε όλους τους δείκτες από ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Με κορυφαίο για εμένα αυτά τα 6,5 χρόνια το ότι έχει τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρώπης».

Όποιος θέλει να δουλέψει βρίσκει δουλειά

«Αφού, λοιπόν, έχουμε καταφέρει εκεί που ήταν η βασική συζήτηση πριν από δέκα χρόνια ποιος και πού θα βρει δουλειά, τώρα αυτή η συζήτηση να μην υπάρχει». «Αυτή την στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα και να μη βρίσκει» συμπλήρωσε και παρέθεσε και μια προσωπική του πρόταση: «Πρέπει συνεχώς να βλέπουμε και το θέμα του επιδόματος ανεργίας στηρίζοντας τα υπόλοιπα προνοιακά επιδόματα, γιατί θεωρώ ότι αυτή την στιγμή δεν υφίσταται η έννοια όταν έχεις τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Να πω ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση και στο επίδομα ανεργίας. Είναι λογικοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όταν έχεις ανεργία 7,9% να μιλάς- δεν σας λέω εγώ να μην έχουμε επίδομα ανεργίας, για να μην παρεξηγηθώ- αλλά πρέπει να προσαρμόζεται συνέχεια το επίδομα ανεργίας στις ανάγκες της χώρας.

