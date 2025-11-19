Μαρινάκης: «Πιέζονται τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια - Η Ελλάδα το 2019 δεν ήταν Λουξεμβούργο»

«Το κράτος αυξάνει τα έσοδα και με τα χρήματα τα παραπάνω που έχει ως έσοδα -όχι παραπάνω φόροι, παραπάνω έσοδα, για να το καταλάβει η Αντιπολίτευση κάποια στιγμή- επιστρέφει στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

Newsbomb

Μαρινάκης: «Πιέζονται τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια - Η Ελλάδα το 2019 δεν ήταν Λουξεμβούργο»
Freepik
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, υποστήριξε ότι η μόνη ρεαλιστική οδός για να μειωθεί το βάρος της ενέργειας στα εισοδήματα των νοικοκυριών είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Παρά το ότι παραδέχθηκε - μιλώντας στον ΣΚΑΪ - ότι η ακρίβεια «πιέζει τους πάντες», επέμεινε πως η Ελλάδα έχει ανακάμψει ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επικαλούμενος αύξηση μισθών, άνοδο της κατανάλωσης και τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Απαντώντας αρχικά σε ερώτηση σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η λύση βρίσκεται στο «να αυξάνει όσο μπορεί το διαθέσιμο εισόδημα».

«Αυτή είναι η απάντηση σε πάρα πολλές ερωτήσεις», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «για παράδειγμα, κορυφαία τέτοια κατηγορία που δίνουμε πάρα πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός μας είναι τα ενοίκια. Οι δαπάνες, δηλαδή, για την κάλυψη των αναγκών της στέγασης. Ειδικά όσοι μένουμε σε ένα σπίτι που νοικιάζουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ποιο είναι το βασικό μέλημα, λοιπόν, της Κυβέρνησης είτε αφορά η συζήτηση την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ είτε το ενεργειακό είτε το στεγαστικό, να αυξήσει τα εισοδήματα. Πώς αυξάνεις τα εισοδήματα;

Με το να μεγαλώνεις την πίτα, δηλαδή αντιμετωπίζεις τη φοροδιαφυγή, δημιουργείς θέσεις εργασίας: ναυπηγεία, ψηφιακό κράτος, μείωση φόρων, δημιουργία δηλαδή μισού εκατομμυρίου, 500.000 νέων θέσεων εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί εκεί που έπαιρναν το επίδομα ανεργίας τώρα πληρώνουν μειωμένους φόρους και εισφορές στο κράτος».

Δεν ήμασταν Λουξεμβούργο το 2019

«Το κράτος αυξάνει τα έσοδα και με τα χρήματα τα παραπάνω που έχει ως έσοδα -όχι παραπάνω φόροι, παραπάνω έσοδα, για να το καταλάβει η Αντιπολίτευση κάποια στιγμή- επιστρέφει στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.


Για να συμπεράνει πώς, «έτσι, σταδιακά αυξάνονται τα εισοδήματα. Και εδώ είναι η συζήτηση του «εκατομμυρίου». Γιατί μας κατηγορούν ότι τη χώρα την έχουμε κάνει Βουλγαρία, λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη στη Ζυρίχη Πρωθυπουργός το ’19 ή όπου θέλετε στο Λουξεμβούργο, οπουδήποτε θέλετε από τις χώρες που έχουν πολύ μεγάλο διαθέσιμο εισόδημα και σε 6,5 χρόνια αυτό το Λουξεμβούργο το έκανε Βουλγαρία. Η αλήθεια ποια είναι; Ότι η Ελλάδα ήταν στα τάρταρα, ήταν στις χειρότερες στιγμές της, έχει καταφέρει και αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει το μέσο μισθό κατά 28%. Αν βάλουμε μέσα σε αυτό το 28% την πολύ σοβαρή επίδραση της ακρίβειας, του πληθωρισμού, το 28% γίνεται 11% και αυτό το 11% -αύξηση δηλαδή πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος με όρους αγοραστικής δύναμης αν βάλουμε και την επίδραση των τιμών- αυτό είναι τριπλάσιο ως αύξηση απ’ ό,τι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, «ενώ στην ατομική κατανάλωση, που φαίνεται δηλαδή τι δαπανά κάθε χώρα ανά πολίτη, ενώ ήμασταν στο 63% στο διαθέσιμο εισόδημα και πήγαμε στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στην ατομική κατανάλωση είμαστε στο 81%. Η ουσία λοιπόν ποια είναι; Η ουσία είναι ότι σε όλα αυτά ο κόσμος έχει δίκιο που φωνάζει. Έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Πιέζονται τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια. Ποια είναι όμως η άλλη μισή αλήθεια που η αντιπολίτευση κρύβει; Ότι η Ελλάδα μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια πρωτοφανών εισαγόμενων κρίσεων έχει βελτιωθεί πολύ παραπάνω σε όλους τους δείκτες από ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Με κορυφαίο για εμένα αυτά τα 6,5 χρόνια το ότι έχει τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρώπης».

Όποιος θέλει να δουλέψει βρίσκει δουλειά

«Αφού, λοιπόν, έχουμε καταφέρει εκεί που ήταν η βασική συζήτηση πριν από δέκα χρόνια ποιος και πού θα βρει δουλειά, τώρα αυτή η συζήτηση να μην υπάρχει». «Αυτή την στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα και να μη βρίσκει» συμπλήρωσε και παρέθεσε και μια προσωπική του πρόταση: «Πρέπει συνεχώς να βλέπουμε και το θέμα του επιδόματος ανεργίας στηρίζοντας τα υπόλοιπα προνοιακά επιδόματα, γιατί θεωρώ ότι αυτή την στιγμή δεν υφίσταται η έννοια όταν έχεις τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Να πω ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση και στο επίδομα ανεργίας. Είναι λογικοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όταν έχεις ανεργία 7,9% να μιλάς- δεν σας λέω εγώ να μην έχουμε επίδομα ανεργίας, για να μην παρεξηγηθώ- αλλά πρέπει να προσαρμόζεται συνέχεια το επίδομα ανεργίας στις ανάγκες της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή του ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από τον 29χρονο

17:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενόψει του αγώνα στην OPAP Arena

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φρουρός του φυλακίου του Αστυνομικού Τμήματος - Τι υποστήριξε

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο νέος δικαστικός χάρτης αλλάζει την εικόνα της Δικαιοσύνης – Θεαματική μείωση στους χρόνους έκδοσης αποφάσεων

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Συγκινητική διάσωση ενυδρίδας: Οικολόγοι την επανένωσαν με τη μητέρα της χάρη σε τεχνική ήχου - Βίντεο

16:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Χαμός με Τζόλη - Τρέλα σε Premier League και Bundesliga για την απόκτησή του

16:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένας βράχος στον Άρη που δεν «ανήκει εκεί» - Μπερδεμένοι οι επιστήμονες της NASA

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ένοπλοι εισβάλουν σε εκκλησία στη Νιγηρία - Απήγαγαν τον πάστορα - Βίντεο

16:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Κόβει» το… γήπεδο σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στο γήπεδο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετεί τον εαυτό του υπεράνω όλων

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ολοκληρώνονται οι επιστροφές διεθνών - Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Καμαρά

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Βρετανία: Δύο Κινέζες «κυνηγοί κεφαλών« απειλούν τη Βουλή - Πρωτοφανής προειδοποίηση της ΜΙ5

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σιγκαπούρη: Προβολή της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυση των διμερών σχέσεων

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις φυλακές Τρικάλων: Κουκουλοφόροι μαχαίρωσαν κρατούμενους σε κελί

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο σε θέσεις της Χεζμπολάχ - Χτυπήθηκαν δύο χωριά εκδόθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για άλλα δύο

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

16:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Το κανάλι που θα μεταδίδει τα Grand Prix την επόμενη τριετία

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: «Φαβορί» για την προεδρία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ποιοι είναι οι... ανταγωνιστές του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Διαμαντή Καραναστάση: Ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: «Φαβορί» για την προεδρία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ποιοι είναι οι... ανταγωνιστές του

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 29χρονο που γρονθοκοπούσε ανελέητα το θύμα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ