Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη προς Κίνα και ΗΠΑ για λιμάνι Πειραιά: «Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται»

Μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς, χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή, επισήμανε ο πρωθυπουργός

Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη προς Κίνα και ΗΠΑ για λιμάνι Πειραιά: «Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται»
Στιγμιότυπο από την ξενάγηση του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις της COSCO στο Νέο Ικόνιο Περάματος στις 11 Νοεμβρίου 2019
«Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς Κίνα και ΗΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά.

Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά».

«Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς», επισήμανε και πρόσθεσε πως πιστεύει ότι αυτό μπορεί να γίνει, «χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».

Δείτε στο βίντεο το απόσμασμα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού (στο 11:25)

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από τη συζήτηση του πρωθυπουργού στο Bloomberg Forum:

John Micklethwait: Το πιο ιδιαίτερο ζήτημα για εσάς είναι το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε αυτή τη μεγάλη διαμάχη μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Αφήσατε τους Κινέζους να έρθουν στον Πειραιά και να το πάρουν. Ανησυχείτε τώρα ότι η η κυβέρνηση Τραμπ θα πει: «Θέλουμε να διώξετε τους Κινέζους»;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για εμάς, οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Το κάναμε απολύτως σαφές.

John Micklethwait: Αυτό δεν είναι κάτι που ο Trump γενικά θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από την άλλη πλευρά, όμως, κοιτάξτε τι συνέβη στην Ελλάδα τις τελευταίες 15 ημέρες. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια, δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση. Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή.

Κινέζος πρέσβης στην Αθήνα: «Αδικαιολόγητη κριτική από διπλωμάτη που υπηρετεί στην Ελλάδα»

Από την κινεζική πλευρά, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη δήλωση της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ που φέρεται να παρότρυνε σε πώληση του λιμανιού του Πειραιά ώστε να μειωθεί η κινεζική επιρροή στην Ελλάδα.

Ο πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα, Φανγκ Τσιαό, μιλώντας στην εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου την Πέμπτη, άφησε αιχμές για «ορισμένες χώρες που επιδιώκουν διαρκώς να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής τους», σε αντίθεση με την Κίνα που «δεν στρέφεται εναντίον τρίτων, ούτε επηρεάζεται από αυτούς». Ο πρέσβης έκανε λόγο και για «αδικαιολόγητη κριτική από διπλωμάτη που υπηρετεί στην Ελλάδα, ο οποίος μιλάει για πώληση του λιμανιού του Πειραιά και για εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής».

Κινέζος πρέσβης Αθήνα

Ο πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα, Φανγκ Τσιαό

SOOC

«Όσοι δεν προσέφεραν καμία βοήθεια στις πιο δύσκολες στιγμές της Ελλάδας, είναι σήμερα εκείνοι που δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά της», εκπροσωπώντας «μια μηδενιστική λογική, ξεπερασμένη και επιβλαβή».

Ο πρέσβης χαρακτήρισε την Coco ως υπεύθυνο επενδυτή, που θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ελλάδα για περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του λιμανιού. «Το λιμάνι του Πειραιά υπήρξε και θα παραμείνει για πάντα το λιμάνι των Ελλήνων».

Καραμανλής για κινεζική επένδυση: Μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα

Χαιρετισμό στην ίδια εκδήλωση απηύθυνε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, επί πρωθυπουργίας του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι συμφωνίες. «Σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια, Ελλάδα και Κίνα συμφωνήσαμε και καταφέραμε να δώσουμε μία άνευ προηγουμένου δυναμική στις σχέσεις μας. Μέχρι τότε, οι πολιτικές μας επαφές ήταν σποραδικές και οι οικονομικές μας σχέσεις περιορισμένες» ανέφερε, μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμανλής.

Κώστας Καραμανλής

Κώστας Καραμανλής

SOOC

«Ήδη το 2008, η επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του Προέδρου Hu Jintao θεμελίωσε αυτή τη συνεργασία με την υπογραφή συμφωνίας για την ανάληψη από την COSCO της λειτουργίας και διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Η επένδυση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα, το λιμάνι του Πειραιά είναι το 8ο μεγαλύτερο στον κόσμο, 3ο στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις. Ας σημειωθεί ότι, την περίοδο εκείνη, κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά. Το γεγονός, μάλιστα, πως σήμερα εκδηλώνεται έντονη κινητικότητα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της πολιτικής επιλογής», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Η επίμαχη δήλωση Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά και η απάντηση της κινεζικής πρεσβείας

Μιλώντας για το λιμάνι του Πειραιά και την επένδυση της Cosco, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε αναφέρει: «Δυστυχώς, όπως έχει αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, που δεν είχε τόση σταθερότητα και γι’ αυτό νομίζω ότι συνέβη αυτό».

Η δήλωσή της ερμηνεύτηκε ως αμερικανικό ενδιαφέρον για το λιμάνι, ενώ εκλήφθηκε ως επίθεση από την κινεζική πλευρά που απάντησε με δήλωση σε υψηλούς τόνους.

«Η νέα Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, κατά τη συνέντευξή της, εξαπέλυσε αβάσιμες επιθέσεις κατά της επένδυσης και λειτουργίας του Λιμανιού του Πειραιά από κινεζικές επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά κακόβουλη συκοφάντηση της φυσιολογικής σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας και σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας.

Οι σχετικές δηλώσεις, διαποτισμένες με ψυχροπολεμική νοοτροπία και λογική ηγεμονισμού, αντιβαίνουν στη θεμελιώδη επαγγελματική δεοντολογία ενός διπλωμάτη και αποκαλύπτουν πλήρως τη δόλια πρόθεση των ΗΠΑ να εξυπηρετήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, εκμεταλλευόμενες το Λιμάνι του Πειραιά αλλά και ακόμη την Ελλάδα.

Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κατηγορηματική της αντίθεση. Η Κίνα και η Ελλάδα είναι φίλοι που στέκονται ο ένας στο πλευρό του άλλου στις δύσκολες στιγμές και συνεργάζονται αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος. Η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται αποκλειστικά στην αμοιβαία στήριξη, χωρίς γεωπολιτικούς υπολογισμούς· δεν στοχεύει τρίτους ούτε επηρεάζεται από τρίτους.

Όταν η Ελλάδα αντιμετώπιζε την κρίση χρέους, η Κίνα έτεινε χείρα βοηθείας, επιτρέποντας στο Λιμάνι του Πειραιά να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα. Η επιτυχία της κινεζικής επένδυσης στο Λιμάνι του Πειραιά αποτελεί όχι μόνο υπόδειγμα σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας, αλλά και μαρτυρία της αλληλοστήριξης των δύο λαών στις δυσκολίες.

Στο μέλλον, οι κινεζικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους και, μαζί με τον εργατικό και σοφό ελληνικό λαό, θα συμβάλουν στην ακόμη καλύτερη ανάπτυξη του λιμανιού. Το Λιμάνι του Πειραιά ανήκει για πάντα στον ελληνικό λαό· δεν είναι εργαλείο για την υπονόμευση της περιφερειακής ευημερίας και σταθερότητας, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσει θύμα της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Στη σημερινή περίοδο που το Λιμάνι του Πειραιά αναπτύσσεται ραγδαία, η Αμερική, με ιδιοτελείς προθέσεις, υποκινεί την Ελλάδα να τερματίσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να πουλήσει το λιμάνι — αυτή η πρακτική αποτελεί τυπικό παράδειγμα επιβολής της δικής της σκέψης στους άλλους και αποκαλύπτει μια νοοτροπία που αποπειράται να υπονομεύσει τη σταθερότητα. Αυτά τα τεχνάσματα, τα οποία φανερώνουν το γεγονός ότι η Αμερική κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, και προφανώς εξυπηρετούν δικές της σκοπιμότητες, είναι καταδικασμένα σε αποτυχία ενώπιον του ελληνικού λαού, φορέα χιλιετιών πολιτισμού και σοφίας.

Θα συμβουλεύαμε την Πρέσβειρα να αναλογιστεί σοβαρά τα λόγια και τις πράξεις με τις οποίες είχε προσβάλει τον ελληνικό λαό στο παρελθόν, και να φροντίσει οι ενέργειες της να συνάδουν με την ιδιότητά της και να ωφελούν τον ελληνικό λαό».

