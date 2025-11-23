Θεοδωρικάκος για τις εσωκομματικές εκλογές στην Νέα Δημοκρατία
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτησή του στα social media καλεί τους ψηφοφόρους της Ν.Δ να συμμετάσχουν στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.
Χαρακτηριστικά έγραψε:
Όλοι μαζί σήμερα συμμετέχουμε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης λαϊκής μας παράταξης. Με τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, με σχέδιο και σκληρή δουλειά προχωράμε μπροστά για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!
