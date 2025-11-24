Πολάκης κατά Τσίπρα για το βιβλίο: «Λέει πολλά ψέμματα και ανακρίβειες - Προφανώς θα απαντήσω»

Άμεση ήταν η πρώτη αντίδραση του Παύλου Πολάκη στα όσα αναφέρει στο βιβλίο του «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» του Αλέξη Τσίπρα και «υπόσχεται» αναλυτική απάντηση στο μέλλον.

«Εκοιλοπόνιε το βουνό και... λέει ψέμματα όμως... πολλά και ανακρίβειες. Κρίμα. Προφανώς θα απαντήσω! Κι εγώ λέω ΜΟΝΟ αλήθειες!», αναφέρει αρχικά ο Παύλος Πολάκης.

Παράλληλα, σε υστερόγραφο απαντά για τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην ανάρτηση που είχε κάνει το 2023 ο Παύλος Πολάκης με τα πρόσωπα 28 δικαστών και δημοσιογράφων, τονίζοντας ότι «δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του '23 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια». Μάλιστα, συνοδεύει το νέο του κείμενο με φωτογραφία της παλαιότερης ανάρτησης που περιλαμβάνει και τις εικόνες των δημοσιογράφων και των δικαστών.

Ο Παύλος Πολάκης και ο Αλέξης Τσίπρας / Eurokinissi

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)

Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει !

Η ιδιοτελεια αφορα άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορουσε εμενα!!

Τι αναφέρει ο Τσίπρας για τον Πολάκη στο βιβλίο

Οι βασικές αναφορές στον Παύλο Πολάκη βρίσκονται σε τέσσερα σημεία του βιβλίου. Αφενός στον διαχωρισμό μεταξύ «Ομπρέλας» και «Προεδρικών», ο οποίος αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 19-23, στο ζήτημα των εμβολιασμών, στις εκλογές του 2023 όταν εκδηλώθηκε η σύγκρουση λόγω του ζητήματος της σύνθεσης των ψηφοδελτίων του νομού Χανίων και στην ανάρτηση Πολάκη με τις φωτογραφίες 28 δικαστών και δημοσιογράφων.

Ομπρέλα Vs. Προεδρικοί

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο βασικών ομάδων ήταν περισσότερο αισθητικές και προσωπικές, παρά πολιτικές, τηρώντας έτσι αποστάσεις και από τις δύο, με τον Παύλο Πολάκη να θεωρείται κατά την περίοδο εκείνη ως βασικός εκφραστής των «Προεδρικών».

«Απέναντι στην "Ομπρέλα" δραστηριοποιήθηκε ένα άλλο μπλοκ, στο οποίο πρωτοστατούσαν στελέχη όπως ο Παππάς, ο Πολάκης και η Τζάκρη. Τους κινούσε υποτίθεται η στήριξη του σχεδίου επανεκκίνησης, αλλά εκείνο που τους συγκινούσε ήταν η αντιπαλότητα με την «Ομπρέλα». Η αντιπαλότητα αυτή δεν ήταν μόνο πολιτική. Ήταν και μια σύγκρουση κουλτούρας και ύφους, που έφτανε και στη βάση του κόμματος. Οι μεν υποστήριζαν ένα κόμμα κλειστό μεν, αλλά σοβαρό και μετρημένο. Οι δε πρότειναν μια πιο λαϊκή, σκληρή, αντι-δεξιά γραμμή, βασισμένη κυρίως στην ανάδειξη σκανδάλων και την καταγγελία. Οι μεν πρόσφεραν μια πιο ψύχραιμη επιχειρηματολογία, αλλά συχνά δυσνόητη και ελιτίστικη. Οι δε μιλούσαν μια γλώσσα κατανοητή, αλλά εξέπεμπαν έναν λόγο επιθετικό, συχνά τοξικό, σε μια περίοδο που οι πολίτες ήθελαν ηρεμία και όχι οξύτητα. Μια σύγκριση του Πολάκη με τον Τσακαλώτο μπορεί ίσως να αποδώσει καλύτερα αυτή τη διαφορά ύφους και κουλτούρας», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Τονίζει όμως ότι σε όλα αυτά έπαιζε κρίσιμο ρόλο το θέμα των προσωπικών στρατηγικών, φωτογραφίζοντας σε αυτό το σημείο και τον Παύλο Πολάκη και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ουσιαστικά εξισώνοντάς τους ως προς τους στόχους τους. «Οι προσωπικές στρατηγικές ορισμένων, η επιδίωξη και κατάληψης θέσεων μέσα στο κόμμα, αλλά και έξω από αυτό. Οι φιλοδοξίες, είτε φορούσαν επαναστατικό μπερέ είτε κοστούμι "αστικής αυτοπεποίθησης" και ευγενούς καταγωγής, παρέμεναν φιλοδοξίες. Κι αυτό προσέθετε, όπως είναι φυσικό, οξύτητα, ακόμα και εμπάθεια, στη σύγκρουση. Τελικά, όπως και να 'χει, τον λογαριασμό πλήρωνε το κόμμα και ο Πρόεδρός του, που δεν έβαζε τέλος σ' αυτή τη διαβρωτική κατάσταση».

«Πόλεμος» για το εμβόλιο του Πολάκη

Ως μια από τις σημαντικότερες συγκρούσεις με τον Παύλο Πολάκη περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας τη στάση του πρώην αν. υπ. Υγείας για τα εμβόλια κατά του COVID19.

«Μέσα στην ιδιόμορφη και δύσκολη αυτή περίοδο, εμφανίστηκε πάλι με το δικό του "μπαϊράκι" ο Πολάκης. Χωρίς καμιά συνεννόηση, με αναρτήσεις και δηλώσεις του, υποβάθμιζε την αξία των εμβολίων, αμφισβητούσε τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και ασκούσε έντονη κριτική στον Σωτήρη Τσιόδρα, κατηγορώντας τους επιστήμονες ως καθοδηγούμενους από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Επιπλέον, προωθούσε την ιδέα ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας θα έπρεπε να βασιστεί περισσότερο σε φαρμακευτικές αγωγές παρά στον μαζικό εμβολιασμό. Η στάση του ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, που στήριζε ανοιχτά τον εμβολιασμό και την υπεύθυνη υγειονομική διαχείριση», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει λέγοντας ότι πολλοί συνεργάτες του είχαν εισηγηθεί να τον διαγράψει, ωστόσο ο ίδιος δεν το έκανε και προτίμησε να τον πείσει για το πρόβλημα που δημιουργεί στο κόμμα.

«Η γραμματέας μου Ελένη Σταυρακάκη, που κατάγεται και αυτή από την Κρήτη και κατέχει από "καπετανάτα", σχολίασε την απόφασή μου αυτή με μια φράση που μου έχει μείνει: "Ο Τσίπρας έχει ανάγκη να συγχωρεί"», αναφέρει .

Η «εκβιαστική απαίτηση» Πολάκη

Το τελικό «χτύπημα» του Αλέξη Τσίπρα στον Παύλο Πολάκη αφορά στη στάση του τελευταίου πριν τις εκλογές του 2023.

Κάνοντας κριτική και σε άλλα κομματικά στελέχη για «σταθερή, σχεδόν μόνιμη αμφισβήτηση προς τις επιλογές και το πρόσωπό μου», ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Κάτι παρόμοιο υποδήλωνε η απαίτηση του Παύλου Πολάκη να στελεχωθεί το ψηφοδέλτιο των Χανίων από φιλικά σε αυτόν πρόσωπα, ώστε όχι απλά να εκλεγεί ο ίδιος αλλά να περιορίσει την πιθανότητα εκλογής του Σταθάκη που ανήκε στην άλλη πλευρά της εσωκομματικής σκακιέρας. Και παρόμοια περιστατικά είχαμε και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες και από τις δύο βασικές τάσεις. Ο Πολάκης όμως έφτασε στο σημείο να διατυπώσει δημόσια την εκβιαστική του απαίτηση. Αισθανόμουν πλέον πως η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι. Αποφάσισα λοιπόν να μην ανακοινώσω την υποψηφιότητά του στα Χανιά και να αφήσω ανοιχτό το ζήτημα, με την πρόθεση, αν χρειαστεί, να τον αποκλείσω από το ψηφοδέλτιο».

Το «θαύμα» του Πολάκη

Ως «θαύμα» χαρακτηρίζει ειρωνικά ο Αλέξης Τσίπρας τη διαβόητη αφίσα με τους 28 δικαστές και δημοσιογράφους που είχε αναρτήσει ο Παύλος Πολάκης, λίγο μετά την καταδίκη του Νίκου Παππά με 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο.

«Εξοργίστηκα. Έβγαλα μια ανακοίνωση με την οποία τον έθετα εκτός ψηφοδελτίων, με αποτέλεσμα αντιδράσεις από όλες τις πλευρές μέσα στο κόμμα. Όχι μόνο οι συνοδοιπόροι του Πολάκη, αλλά και οι εσωκομματικοί αντίπαλοί του, αντιτάχθηκαν με σφοδρότητα στην απόφαση αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η "Ομπρέλα" την καταδίκασε. Με δυο λόγια, το ατόπημα του Πολάκη ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία της Ν.Δ. να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση που τον έθετε εκτός ψηφοδελτίων ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία των τάσεων να πλήξουν εμένα», αφηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως εξηγεί, το θέμα Πολάκη ξεχάστηκε εκ των πραγμάτων, αφού παρεμβλήθηκε η τραγωδία των Τεμπών. «Τις ημέρες εκείνες θα ήταν αστείο να ασχολούμαστε αν θα είναι υποψήφιος ο Πολάκης. Ο ίδιος, κατανοώντας ότι άλλαξε το κλίμα επικοινώνησε μαζί μου. Του είπα ότι αν ανακαλούσε δημόσια, θα συζητούσαμε το θέμα του στην Πολιτική Γραμματεία. Τις επόμενες μέρες, πράγματι, έστειλε επιστολή στην Πολιτική Γραμματεία με την οποία ανακαλούσε και αναλάμβανε την ευθύνη. Έτσι, διασώθηκε η θέση του στο ψηφοδέλτιο».

