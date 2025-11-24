Ο Μητσοτάκης στην παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026
Πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τρίτη 25 Νοεμβρίου
Σε πάνελ συζήτησης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, θα συμμετάσχει την Τρίτη το απόγευμα, στις 18:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αργότερα, στις 20:00, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, επίσης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
