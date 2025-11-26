Κατρίνης για το δυστύχημα στη Ρόδο: «Κρίσιμα ερωτηματικά για την τήρηση μέτρων ασφαλείας»

«Κρίσιμα ερωτηματικά αναφύονται όσον αφορά στην τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας», σχολιάζει ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Ρόδο, όπου 19χρονος οπλίτης σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας.

Ο κ. Κατρίνης μάλιστα συσχετίζει το σημερινό περιστατικό με ατύχημα που συνέβη στον Έβρο στις 10 Νοεμβρίου, κατά το οποίο πολίτης, μέλος τεχνικής ομάδας που είχε αναλάβει την παρουσίαση drones για τις ανάγκες άσκησης, τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεκρού οπλίτη και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους δύο τραυματίες από τα δύο περιστατικά.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Δύο τραγικά περιστατικά συγκλόνισαν τις Ένοπλες Δυνάμεις σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.

Το πρώτο ατύχημα συνέβη στις 10/11 στο Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ» στον Έβρο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την τελική φάση της άσκησης «Αίσιος Οιωνός 2025» όπου, εν μέσω κακοκαιρίας, ένας πολίτης, μέλος τεχνικής ομάδας που είχε αναλάβει την παρουσίαση drones για τις ανάγκες της άσκησης, τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από σκηνή στο χώρο του στρατοπέδου.

Το δεύτερο συνέβη σήμερα σε πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όπου από χειροβομβίδα που εξερράγη από λάθος τραυματίσθηκε θανάσιμα 19χρονος στρατιώτης και ακρωτηριάστηκε μόνιμο στέλεχος της εθνοφυλακής, το οποίο δίνει μάχη για να διατηρηθεί στη ζωή.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του στρατιώτη και ευχόμαστε να αποκατασταθεί το ταχύτερο η υγεία των άλλων δύο.

Ωστόσο, κρίσιμα ερωτηματικά αναφύονται όσον αφορά στην τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

Αναμένουμε τη διερεύνηση των περιστατικών και τα σχετικά αποτελέσματα.

