Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λονδίνο τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου θα μιλήσει στο Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με την Morgan Stanley.

Ο πρωθυπουργός θα έχει δημόσια συζήτηση με την Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley & Co. International και επικεφαλής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (EMEA) Λατινικής Αμερικής και Καναδά. Επίσης, στo πλαίσιo του Συνεδρίου, θα συναντηθεί με κορυφαίους επενδυτές.

Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που σταθερά υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την μεγάλη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων ξένων επενδύσεων), την διαρκή μείωση του δημοσίου χρέους, τις καλές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα όπου καταγράφονται σημαντικές ξένες επενδύσεις (UniCredit και Euronext), το ανερχόμενο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, και την πρόοδο της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομική δραστηριότητα, την παιδεία και την δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί ακόμη στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Tο μεσημέρι της Δευτέρας θα μεταβεί στην Οξφόρδη. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας θα έχει δημόσια συζήτηση στην Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου, με την Κοσμήτορα της Σχολής και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ngaire Woods.

H BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας στη δημόσια πολιτική, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης.