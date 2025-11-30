Τασούλας: «Το μήνυμα του Αγίου Ανδρέα για δικαιοσύνη και αγάπη είναι σήμερα πολυτιμότερο από ποτέ»

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Πάτρας κορυφώθηκαν σήμερα με την τέλεση αρχιερατικής θείας λειτουργίας στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου συμμετείχαν προσκεκλημένοι μητροπολίτες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, παρέστη στον επίσημο εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα

Eurokinissi
«Ο Άγιος Ανδρέας σκέπει και ευλογεί την Πάτρα εδώ και αιώνες. Και το παράδειγμά του, από τον μαρτυρικό του θάνατο την εποχή του αυτοκράτορα Νέρωνα, εξακολουθεί να μας διδάσκει και να μας καθοδηγεί. Το μήνυμά του για δικαιοσύνη, για αγάπη, για συνοχή της κοινωνίας, για αλληλεγγύη, είναι σήμερα πολυτιμότερο από ποτέ».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, σήμερα από την Πάτρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δηλώσεις που έκανε μετά την λιτάνευση της Τίμιας Κάρας του Αγίου Ανδρέα και πρόσθεσε: «Το μήνυμα του Αγίου Ανδρέα το ακολουθούμε, το τιμούμε και προσπαθούμε να το δικαιώσουμε, γιατί αυτές οι λέξεις, αυτά τα νοήματα, δυναμώνουν την κοινωνική συνοχή, δυναμώνουν την ενότητά μας ως λαού και μας κάνουν να έχουμε αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον μας».

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, παρέστη στον επίσημο εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα

Eurokinissi

«Σήμερα εδώ», συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «τιμήσαμε έναν Άγιο, τιμήσαμε το δίδαγμά του, τιμήσαμε και δικαιώνουμε, ελπίζω, το παράδειγμά του και είμαι βέβαιος πως μιμούμενοι αυτή τη διδασκαλία, θα κάνουμε την κοινωνία μας και την πατρίδα μας ακόμη πιο δυνατές».

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, παρέστη στον επίσημο εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα

Eurokinissi

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε ότι «σήμερα είναι μία λαμπρή ημέρα για την Αποστολική και ιστορική πόλη των Πατρών, διότι εδώ, στο πανορθόδοξο προσκύνημα του Αγίου Ανδρέα, τιμήσαμε και γιορτάσαμε τον πολιούχο της πόλης των Πατρών, τον πολιούχο της αχαϊκής πρωτεύουσας. Χρόνια πολλά από την Πάτρα σε όλες και όλους».

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, παρέστη στον επίσημο εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα

Eurokinissi
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Πάτρας κορυφώθηκαν σήμερα με την τέλεση αρχιερατικής θείας λειτουργίας στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου συμμετείχαν προσκεκλημένοι μητροπολίτες. Ακολούθησε δοξολογία και λιτάνευση της Τίμιας Κάρας και της ιερής εικόνας του Αγίου Ανδρέα στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, στην οποία συμμετείχε πλήθος πιστών.

Το απόγευμα θα τελεσθούν μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση, ενώ στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών εγκαινιάστηκαν το μουσείο, η βιβλιοθήκη και το αρχονταρίκι του νέου ιερού ναού, που στεγάζονται στα υπερώα της εκκλησίας.

Στην Πάτρα ο Νίκος Ανδρουλάκης: Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη επίσης στον επίσημο εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.

«Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στην Πάτρα, στον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Μία Πάτρα, όμως, που πλήττεται από την έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης» ανέφερε σε δηλώσεις του.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στις «κρίσιμες υποδομές» που «δυστυχώς καθυστερούν. Ποιοτικές θέσεις εργασίας λείπουν, με αποτέλεσμα η νέα γενιά να επιλέγει την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα

«Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στην Πάτρα, στον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Μία Πάτρα, όμως, που πλήττεται από την έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης. Κρίσιμες υποδομές δυστυχώς καθυστερούν. Ποιοτικές θέσεις εργασίας λείπουν, με αποτέλεσμα η νέα γενιά να επιλέγει την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση. Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα.

Μας παρουσίασαν ως επιτυχία την καθυστέρηση των πληρωμών στις 27 Νοεμβρίου. Και εν τέλει, πρώτη φορά από την πρώτη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν το 40% από το 70% των βασικών ενισχύσεων. Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη για να σταματήσουμε το μεγάλο εθνικό ζήτημα της δημογραφικής γήρανσης και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή».

