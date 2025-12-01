Λατινοπούλου: Να εξεταστεί η θανατική ποινή και ο χημικός ευνουχισμός σε όσους ασελγούν σε ανήλικα

Λατινοπούλου: Να εξεταστεί η θανατική ποινή και ο χημικός ευνουχισμός σε όσους ασελγούν σε ανήλικα
Στο τηλεοπτικό πλατό του ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12) βρέθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου όπου μίλησε για αγροτικές κινητοποιήσεις, τη λαθρομετανάστευση, καθώς και για τις εγκληματικές κινήσεις κατά παιδιών πρoτείνοντας να επανεξεταστεί το μέτρο της θανατικής ποινής και του ευνουχισμού στους δράστες.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξέφρασε αρχικά τη στήριξή της στον αγροτικό κόσμο κάνοντας λόγο για μεγάλες αδικίες που συμβαίνουν σε βάρος τους.

«Τόσα χρόνια περίμεναν χρηματοδοτήσεις που έρχονταν ανά δισεκατομμύρια αλλά κατέληγαν σε χέρια πολιτικών και σε λαμόγια πολίτες που τρώγανε με χρυσά κουτάλια μέσα από τα χρήματα που δίναμε από τους φόρους μας», είπε αρχικά η κυρία Λατινοπούλου, συμπληρώνοντας στη συνέχεια πως: «Όλοι αυτοί οι αγρότες λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαιρναν τίποτα, γιατί παίρνανε προφανώς κάποιοι άλλοι με ιπτάμενα πρόβατα, με πρόβατα μες στις θάλασσες και στα βουνά. Κατανοώ την οργή τους, δεν πρέπει να φτάσουμε σε ακρότητες».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στη συνέχεια έκανε αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως «σε αυτό κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Μητσοτάκης και γύρω οι ημέτεροι, οι μετακλητοί».

«Ο Φραπές και ο Χασάπης δεν είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες που είδαν το φως της δημοσιότητας; Όλοι αυτοί δεν απειλούσαν διοικητικούς υπαλλήλους μέσα από τα τηλέφωνα και μιλούσαν για δολοφονίες; Δεν τους ανεχόταν όλα αυτά τα χρόνια η κλίκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Βορίδης, ο Αυγενάκης; Είναι λες και παρακολουθούμε μαφιόζικη σειρά. Μιλάμε για κλίκα πολιτικών που ανέβηκαν στην εξουσία, μιλούσαν για αριστεία πριν και αυτήν τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι η απόλυτη διαφθορά», σημείωσε στη συνέχεια.

Καλούμενη να απαντήσει για το αν τα χρήματα κατέληξαν στην τσέπη του πρωθυπουργού, αναρωτήθηκε γιατί δεν έγινε προανακριτική επιτροπή. «Εγώ είμαι δικαστής; Δικαστής και ανακριτής ή εισαγγελέας είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν τη χώρα, μόνο αυτός μπορεί να λέει ανερυθρίαστα ότι οι υπουργοί του δεν φέρουν καμία ευθύνη. Από πού αντλεί αυτήν τη βεβαιότητα ο Μητσοτάκης και αθωώνει έτσι απλά σε συνέντευξή του τους υπουργούς;», τόνισε.

«Έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που ταΐζει εγκληματίες και γύφτους»

Παράλληλα, η κυρία Λατινοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εφάρμοσε σοσιαλισμό αντί για φιλελεύθερη πολιτική στην οικονομία.

«Όταν μοιράζεις με κεφάλια αιγοπροβάτων; Ξέρετε πώς είναι το δίκαιο σύστημα; Μπόνους επιστροφής σε κτηνοτρόφους και αγρότες, δηλαδή επιστροφές επί των καταβληθεισών εισφορών ανάλογα με τη φορολογία του καθενός. Πώς θα κλέψεις εκεί; Αλλά δεν ήθελαν αυτό, διότι δεν μπορούσε να γίνει μαϊμουδιά να φάνε όλοι μαζί. Είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα», είπε, τονίζοντας στη συνέχεια πως:

«Εδώ υπάρχει ένας ομφάλιος λώρος διαφθοράς με ένα τεράστιο κράτος το οποίο είναι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ταΐζει κολλητούς, ημετέρους, λαθρομετανάστες, εγκληματίες, γύφτους. Με προσωπική του επιλογή έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που διατηρεί μέσω διαφθοράς 5 καρτέλ στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ».

Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Εμένα μου ταιριάζει μια Ελλάδα που θα γίνει σκούπα σε κάθε γειτονιά. Πρέπει στις γειτονιές της Ελλάδας να μένουν Έλληνες, ούτε Πακιστανοί ούτε Αφγανοί ούτε γκέτο ούτε χατζάρες. Οι λαθρομετανάστες πρέπει να είναι σε κλειστά ακατοίκητα νησιά Γυάρο και Μακρόνησο».

«Να επαναξετάσουμε τη θανατικη ποινή όταν μιλάμε για ζωές παιδιών»

Προτού καταλήξει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής πρότεινε την επανεξέταση της θανατικής ποινής καθώς επίσης και χημικό ή κανονικό ευνουχισμό σε περιπτώσεις ασέλγειας σε ανήλικους. «Όταν μιλάμε για ζωές παιδιών και για αγγελούδια, όταν ο δυτικός πολιτισμός έχει εκτραπεί, η Αμερική γιατί το εφαρμόζει; Όταν οι συνθήκες αλλάζουν, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς».

