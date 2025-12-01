Εκλογές ΔΣΑ: Σοβαρό φραστικό επεισόδιο μεταξύ Δουδωνή-Αναστασόπουλου - Οργισμένη αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ένα φραστικό επεισόδιο με βαριές εκφράσεις ανάμεσα στον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ και «φαβορί» των φετινών εκλογών που διεξάγονται χθες και σήμερα, Δημήτρη Αναστασόπουλο και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρο, Παναγιώτη Δουδωνή.

Σε ανάρτησή του ο κ. Δουδωνής καταγγέλλει ότι λίγες ώρες πριν το κλείσιμο της κάλπης, ο κ. Αναστασόπουλος τον αποκάλεσε φωνάζοντας «καραγκιόζη», επειδή νωρίτερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τού είχε ασκήσει κριτική για την πολιτική στήριξη που έλαβε από τον εκλεγμένο με τους Σπαρτιάτες, βουλευτή Χάρη Κατσιβαρδά.

«Στην τριετή πολιτική μου πορεία, στην επταετή θητεία μου στο δημόσιο λόγο πάντα ήμουν υπέρ του ελεύθερου διαλόγου με σεβασμό στον αντίπαλο. Μάλιστα έγραψα και σχετικό βιβλίο με τίτλο «Το πολίτευμα της συνύπαρξης». Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος «καραγκιόζη», φωνάζοντας έξω από το δικηγορικό σύλλογο επειδή του άσκησα πολιτική κριτική για τη στήριξη που έλαβε από τον κ Κατσιβαρδά, βουλευτή εκλεγμένο με τους «Σπαρτιάτες», ξεπερνά κάθε όριο. Λυπάμαι ειλικρινά ως πολίτης πρώτα πρώτα!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Άμεση ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε ανακοίνωσή του καλεί τη Νέα Δημοκρατία «να καταδικάσει άμεσα την απρόκλητη φραστική επίθεση, που δέχθηκε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη Αναστασόπουλο».

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Αναστασόπουλος δεν έχει εκφράσει δημόσια τη θέση του για το περιστατικό μέχρι και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.