Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο Γιώγος Παπαδάκης στη «μεγάλη διαδρομή του άφησε ανεξίτηλο το δημοσιογραφικό του αποτύπωμα». Παράλληλα κάνει λόγο για ένα άτομο που «ταυτίστηκε με την ενημέρωση, που διακρίθηκε για το ήθος και τις αρχές του και που λειτούργησε ως δάσκαλος για πολλούς άλλους δημοσιογράφους».

Το συλληπτήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε σήμερα ξαφνικά από τη ζωή, λέγοντας για τελευταία φορά καλημέρα στην Ελλάδα.

Στη μεγάλη διαδρομή του άφησε ανεξίτηλο το δημοσιογραφικό του αποτύπωμα. Ταυτόχρονα πέτυχε κάτι ιδιαίτερα σπάνιο: συνολική αποδοχή, εκτίμηση και σεβασμό, σε συνδυασμό με τη συνεπή αγάπη όλου του κόσμου, που τον εμπιστεύτηκε επί δεκαετίες για την πολύπλευρη και έγκυρη ενημέρωσή του.

Πρωτοπόρος στην τηλεόραση, άνοιξε νέους δρόμους ήδη από τη δεκαετία του 1980, συμμετέχοντας στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Από το 1992 και έπειτα κυριάρχησε επάξια στην πρωινή ενημέρωση, ώσπου το 2025 αποφάσισε να κλείσει αυτόν τον κύκλο, αποχωρώντας από την παρουσίαση της εκπομπής του, «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο που ταυτίστηκε με την ενημέρωση, που διακρίθηκε για το ήθος και τις αρχές του και που λειτούργησε ως δάσκαλος για πολλούς άλλους δημοσιογράφους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.