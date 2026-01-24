Ποιοι βρέθηκαν στη σύναξη Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με πολιτικό νόημα

Περισσότερα από τις ομιλίες, ενδεχομένως να λέει ο μακρύς κατάλογος των παριστάμενων, ο οποίος αν αναγνωστεί προσεκτικά μπορεί να οδηγήσει από μόνος του σε σημαντικά συμπεράσματα.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ποιοι βρέθηκαν στη σύναξη Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με πολιτικό νόημα
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σύνολο προσωπικοτήτων με ιδιαίτερα ετερόκλητες καταβολές, αλλά και πολύ μεγάλο πολιτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, συγκεντρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Κύκλο Ιδεών που διοργανώνει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα όσα συζητιούνται ανάμεσα στους παριστάμενους παραμένουν εν πολλοίς «προστατευμένα», γεγονός που τους επιτρέπει να πολλές φορές και να μιλούν πιο «απελευθερωμένα».

Άλλωστε περισσότερα από τις ομιλίες, ενδεχομένως να λέει ο μακρύς κατάλογος των παριστάμενων, ο οποίος αν αναγνωστεί προσεκτικά μπορεί να οδηγήσει από μόνος του σε σημαντικά συμπεράσματα.

Από τον χώρο της πολιτικής, ισχυρή ήταν η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αφού εκεί ήταν ο Χάρης Δούκας, καθώς και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του δημάρχου Αθηναίων, Χρήστος Πρωτόπαπας. Επίσης παραβρέθηκαν από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία επίσης εκφράζει μια ξεχωριστή πολιτική γραμμή εντός της Χαριλάου Τρικούπη, το ιστορικό στέλεχος και πρώην υπουργός Κώστας Λαλιώτης, ο Παύλος Χριστίδης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Αλέκος Παπαδόπουλος καθώς και ο Γιώργος Λιάνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μικρή, αλλά πολύ σημαντική παρουσία από πλευράς της ΝΔ. Παρών στο «κάλεσμα» Βενιζέλου ήταν ο υπ. Άμυνας και φερόμενος ως βασικός διεδικητής της προεδρίας της ΝΔ, Νίκος Δένδιας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέχρι πρότινος εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εργασίας, Φίλιππος Τσακλόγλου.

Κορυφαίας σημασίας είναι επίσης η παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Πέραν αυτών, εξαιρετικά σημαντική ήταν η παρουσία πολύ σημαντικών προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, με κάποιους να στέλνουν στη συνάντηση πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης τους, και άλλους να προσέρχονται αυτοπροσώπως εκπροσωπώντας μεγάλο τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:44ΕΛΛΑΔΑ

Το κυβερνητικό σχέδιο: Εκατό μεταρρυθμίσεις και έργα σε 24 τομείς πολιτικής

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέρφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

10:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντέρμπι σε Premier League, Serie A: Ξεχωρίζει το Άρσεναλ – Γιουνάιτεντ | Όλες οι μεταδόσεις (25/01)

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Όχι σε αντιπαράθεση, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας»

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι καρχαρίες στην Αυστραλία είναι επιθετικοί - Ο ρόλος των... λυμάτων

09:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Εντοπίστηκε στου Ζωγράφου ξανά - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην Παραλία

09:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: «Όλα για όλα» η Εθνική για το χάλκινο – Η ώρα και το κανάλι με Ιταλία

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Ποιος ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που έπεσε νεκρός από τα πυρά της ICE

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Σε LIVE μετάδοση: Διάσημος αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων στην Ταϊπέι

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εβδομάδα αυξήσεων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω αλλαγών στην άμεση φορολόγηση

09:28ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Μαρούσι ο Παναθηναϊκός, στη Ρόδο ο Ολυμπιακός - Ξεχωριστό ματς για τον Αταμάν στο «T-Center»

09:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την πατροκτονία - Είχε το πτώμα του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

09:02ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Ντόντσιτς τιμώρησε ξανά τους Μάβερικς, τρομερή ανατροπή οι Λέικερς – Όλα τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

09:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Εντοπίστηκε στου Ζωγράφου ξανά - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην Παραλία

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέρφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από νυχτερίδες, χωρίς θεραπεία, εξαπλώνεται με «επιδημικό δυναμικό»

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εβδομάδα αυξήσεων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω αλλαγών στην άμεση φορολόγηση

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που είχε ο 37χρονος διαδηλωτής - Ήταν νοσοκόμος ΜΕΘ

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

09:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την πατροκτονία - Είχε το πτώμα του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ