Ποιοι βρέθηκαν στη σύναξη Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με πολιτικό νόημα

Ένα σύνολο προσωπικοτήτων με ιδιαίτερα ετερόκλητες καταβολές, αλλά και πολύ μεγάλο πολιτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, συγκεντρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Κύκλο Ιδεών που διοργανώνει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.



Όπως συμβαίνει συνήθως, τα όσα συζητιούνται ανάμεσα στους παριστάμενους παραμένουν εν πολλοίς «προστατευμένα», γεγονός που τους επιτρέπει να πολλές φορές και να μιλούν πιο «απελευθερωμένα».



Άλλωστε περισσότερα από τις ομιλίες, ενδεχομένως να λέει ο μακρύς κατάλογος των παριστάμενων, ο οποίος αν αναγνωστεί προσεκτικά μπορεί να οδηγήσει από μόνος του σε σημαντικά συμπεράσματα.



Από τον χώρο της πολιτικής, ισχυρή ήταν η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αφού εκεί ήταν ο Χάρης Δούκας, καθώς και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του δημάρχου Αθηναίων, Χρήστος Πρωτόπαπας. Επίσης παραβρέθηκαν από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία επίσης εκφράζει μια ξεχωριστή πολιτική γραμμή εντός της Χαριλάου Τρικούπη, το ιστορικό στέλεχος και πρώην υπουργός Κώστας Λαλιώτης, ο Παύλος Χριστίδης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Αλέκος Παπαδόπουλος καθώς και ο Γιώργος Λιάνης.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μικρή, αλλά πολύ σημαντική παρουσία από πλευράς της ΝΔ. Παρών στο «κάλεσμα» Βενιζέλου ήταν ο υπ. Άμυνας και φερόμενος ως βασικός διεδικητής της προεδρίας της ΝΔ, Νίκος Δένδιας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέχρι πρότινος εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εργασίας, Φίλιππος Τσακλόγλου.



Κορυφαίας σημασίας είναι επίσης η παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.



Πέραν αυτών, εξαιρετικά σημαντική ήταν η παρουσία πολύ σημαντικών προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, με κάποιους να στέλνουν στη συνάντηση πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης τους, και άλλους να προσέρχονται αυτοπροσώπως εκπροσωπώντας μεγάλο τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

