Μαρινάκης για φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα: Οι σκέψεις και οι προσευχές μας με τις οικογένειες

Μετά τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέβαλε την σημερινή εκδήλωση για την κοπή της πίτας του γραφείου του, και ο Παύλος Μαρινάκης εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, ανακοίνωσε την αναβολή των προγραμματισμένων για την Τετάρτη εγκαινίων του πολιτικού του γραφείου.

Αναλυτικά ανέφερε:

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, την αγνοούμενη και τους τραυματίες.

Αυτονόητα, η εκδήλωση για τα εγκαίνια του πολιτικού μου γραφείου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αναβάλλεται.

Νωρίτερα στο τραγικό δυστύχημα από την φωτιά εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε: Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες

