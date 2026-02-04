KKE για Χίο: «Κρίκος σε μία αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα ΕΕ, ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης»

Για «νέο έγκλημα» κάνει λόγο το ΚΚΕ αναφορικά με την τραγωδία στη Χίο που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους το βράδυ της Τρίτης.

Σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται νομοσχέδιο του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος σχολίασε ότι «έχουμε ένα νέο έγκλημα κύριε υπουργέ. Το Αιγαίο είναι υγρός τάφος των ξεριζωμένων από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αλλά και από τη δράση των πολυεθνικών για το κέρδος».

«Δεν είναι ένα άτυχες περιστατικό αλλά κρίκος σε μία αλυσίδα εγκλημάτων και τα εγκλήματα αυτά έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ελληνικής κυβέρνησης, της τουρκικής που προσπαθεί να τα εργαλειοποιήσει και σε αυτά τα πλαίσια δρουν και λειτουργούν οι διακινητές. Δεν είναι κάτι ξεκομμένο, κάτι από μόνοι τους. Δεν φύτρωσαν από το πουθενά. Βρήκαν ένα εύφορο έδαφος. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συμφωνίες που έχουν κάνει με την Τουρκία», τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ έθεσε τρία κεντρικά ερωτήματα στα οποία κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει:

Πώς έγινε η σύγκρουση;

Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλούς πλεύσης και αποτροπής της σύγκρουσης από μεριάς του λιμενικού.

Αν έγινε προσπάθεια απώθησης και επαναπροώθησης του φουσκωτού αυτού στις τουρκικές ακτές, ποιες εντολές είχαν λάβει το λιμενικό από την ηγεσία του;

«Γιατί βεβαίως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη κύριε υπουργέ στις διαψεύσεις, στις διαρροές, σε επιφανειακές πληροφορίες που βγαίνουνε. Γιατί και σε παρόμοια άλλα εγκλήματα η αρχική εικόνα που προσπαθούσε να καλλιεργήσει κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, αποδείχθηκε το αντίθετο, όπως στο πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου που το λιμενικό είχε συγκεκριμένη εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία, όπως φάνηκε από την έρευνα που έγινε», κατέληξε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

ΤΕ Χίου ΚΚΕ: Άμεση και πλήρης διερεύνηση του συμβάντος

Ήδη από χθες το βράδυ, η ΤΕ Χίου του ΚΚΕ έκανε λόγο για «έγκλημα με τη σφραγίδα της πολιτικής της ΕΕ και της κυβέρνησης» και καλούσε σε κινητοποίηση σήμερα, στις 6 μ.μ. στην πλατεία Βουνακίου στη Χίο.

Η ανακοίνωση της ΤΕ Χίου του ΚΚΕ:

«Το νέο αποτρόπαιο έγκλημα με το πολύνεκρο ναυάγιο προσφύγων στη Χίο, με σοβαρά τραυματίες και αγνοούμενους, φέρει τη σφραγίδα της πολιτικής της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης. Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι γεννούν κυνηγημένους και φτωχούς που οδηγούνται στα νύχια των δουλεμπόρων, στα δόντια της κρατικής και ευρωενωσιακής καταστολής. Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του συμβάντος. Καμία συγκάλυψη!

Καλούμε τον ελληνικό λαό να μην επιτρέψει αυτή την “κανονικότητα” των νεκρών-θυμάτων στο Αιγαίο, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο, που γίνονται για τα κέρδη των ιμπεριαλιστών- ληστών και προκαλούν τον θάνατο και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων.

Να δείξει την αλληλεγγύη του, να διεκδικήσει την ουσιαστική προστασία των ξεριζωμένων καθώς και την κατάργηση όλου του άδικου πλαισίου καταστολής σε βάρος τους. Όλοι στην κινητοποίηση την Τετάρτη 4 Φλεβάρη στην πλατεία Βουνακίου στις 18:00, να φωνάξουμε δυνατά ότι στο δίλημμα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, η απάντηση κι εδώ είναι μόνο μία: Οι ζωές των ανθρώπων!».

Διαβάστε επίσης