Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

Με την εκλογικη διαδικασία εκλεισε το συνεδριο του ΕΚΑ (Εργατικου Κεντρου Αθηνας) Από την ψηφοφορία θα αναδειχθεί η νεα διοικηση καθως και οι αντιπροσωποι των παρατάξεων στην ΓΣΕΕ

Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις εκλογές του 33ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, καθώς σε αυτές αναμετρούνταν μεταξύ άλλων και οι δύο «πράσινες» παρατάξεις: η ΠΑΣΚΕ στην οποία συμμετέχει ο ερευνώμενος πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και η παράταξη «Ενωτικό», η οποία στηρίζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη μετά τη ρήξη που υπήρξε στις σχέσεις του κόμματος με τον κ. Παναγόπουλο.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τη νίκη λαμβάνει με 33,2% η υποστηριζόμενη από το ΚΚΕ, ΔΑΣ, λαμβάνοντας 11 έδρες. Η ΔΑΣ καταγράφει αύξηση σε απόλυτο αριθμό ψήφων, ποσοστό και έδρες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2023.



Το ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ όμως, έρχεται από τη δεύτερη θέση, την οποία καταλαμβάνει η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου, λαμβάνοντας 15,7% και 5 έδρες, ενώ η υποστηριζόμενη από τη Χαριλάου Τρικούπη «Ενωτικό» έλαβε μόλις 10,2% και 3 έδρες.



Η παράταξη Μέτωπο που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ έλαβε 13,9%, λαμβάνοντας 5 έδρες και ξεπερνώντας και αυτή, την παράταξη Ενωτικό του ΠΑΣΟΚ.



Με 12,3% και 9,4% ακολουθούν οι δύο «γαλάζιες» παρατάξεις Ενότητα και ΔΑΚΕ, λαμβάνοντας 4 και 3 έδρες αντίστοιχα.



Τα αποτελέσματα όπως τα μεταδίδει η ΕΡΤ:

Όπως είχε αναδείξει το newsbomb.gr, οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, αναδεικνύονται σε καθοριστικής σημασίας για την αποτύπωση των δυνάμεων της ΠΑΣΚΕ που παραμένουν «πιστές» στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Η επικράτηση του Γιάννη Παναγόπουλου επί της βούλησης του ΠΑΣΟΚ που τού ζητά επίμονα να παραμερίσει τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει η εμπλοκή του στην υπόθεση των Κέντρων Κατάρτισης, δείχνει ότι πλέον μιλά από θέση ισχύος με τη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά ενόψει του Συνεδρίου.

Εάν μάλιστα τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ που πρόσκεινται στον Γιάννη Παναγόπουλο, πραγματοποιήσουν την απειλή τους ότι θα αποχωρήσουν από το ΠΑΣΟΚ, τότε αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή ισορροπιών εντός του Συνεδρίου με απρόβλεπτες συνέπειες.