Θεοδωρικάκος: «Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια»

«Ενισχύουμε τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και την καινοτομία, ώστε ναέχουμε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης

Newsbomb

Θεοδωρικάκος: «Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Με την στήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης αλλάζουμε το παραγωγικό πρότυπο
της χώρας. Ενισχύουμε τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και την καινοτομία, ώστε να
έχουμε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική, διότι αυτό μπορεί να
δώσει καλύτερους μισθούς στους εργαζόμενους», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραβρέθηκε την Κυριακή (15/2) στην εκδήλωση
της ΔΕΕΠ Ημαθίας στη Βέροια.

Παρόντες ήταν επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Ημαθίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθώς και οι βουλευτές του Νομού, Τάσος Μπαρτζώκας και Στέλλα Αραμπατζή.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης «κάνουμε πράξη το όραμά μας για μια πιο
παραγωγική Ελλάδα, με περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στην
περιφέρεια, με μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων. Μας
ενδιαφέρει να αναπτύσσεται όλη η Ελλάδα, κάθε γωνιά της ελληνικής γης.
Νοιαζόμαστε για όλους και αυτό πρέπει να είναι το πρόταγμα της επόμενης
τετραετίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος στρέφεται στη
μεταποίηση, στην εξωστρέφεια, στην αγροδιατροφή, στις μεγάλες επενδύσεις και
στις νέες τεχνολογίες. «Τα λεφτά θέλουμε να τα δώσουμε στην περιφέρεια, στην
Ελλάδα που ζει από τον πρωτογενή τομέα και από την αναπτυσσόμενη
βιομηχανία». Προσέθεσε μάλιστα πως 112 επενδυτικά σχέδια του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου - τα μισά εκ των οποίων στη Μακεδονία μας και τη Θράκη -
θα λάβουν 290 εκατ. ευρώ ενισχύσεις και θα δημιουργηθούν 1.600 νέες θέσεις
εργασίας.

Αναφερόμενος στο Νομό Ημαθίας, επισήμανε πως «θα συνεργαστούμε μαζί για ένα
ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ημαθία. Με τη δημιουργία
Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και ένα συνεκτικό σχέδιο εξωστρέφειας ώστε να
πολλαπλασιαστούν οι τουριστικές ροές και να έρθουν νέες επενδύσεις. Παράλληλα,
να υλοποιηθούν αρδευτικά έργα που θα υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα».
Για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε «πως όσο
πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα ενταθούν τα ψέματα, η δημαγωγία, οι
συκοφαντίες, η λάσπη και ο λαϊκισμός σε βάρος της παράταξής μας», για να
συνεχίσει πως «η ΝΔ είναι η μεγάλη πατριωτική παράταξη της ευθύνης, της σοβαρότητας και της προοπτικής. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης στην κάλπη, οι
Έλληνες θα επιλέξουν ξανά την σταθερότητα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τα επιτεύγματα της Κυβέρνησης από τα 2019
μέχρι σήμερα, όπου δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας, ο κατώτατος
μισθός αυξήθηκε 38%, μειώθηκαν 83 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, μειώθηκε
το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και η φορολογία κατά 2 μονάδες από την
αρχή του έτους. «Μέλημά μας είναι η στήριξη της ελληνικής οικογένειας», δήλωσε.

Παράλληλα, όπως τόνισε «κάναμε τις ένοπλες δυνάμεις μας πανίσχυρες,
σταματήσαμε τις ροές των παράνομων μεταναστών με τον φράχτη στον Έβρο και
την αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής, μετατρέπουμε την Ελλάδα σε
ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο του Newsbomb με τη σπείρα έκλεβε ποτά από σούπερ μάρκετ και τα πωλούσε σε κάβες – Συνελήφθησαν 9 άτομα

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συνάντηση με το Σωματείο «Ελίζα» για την Προστασία των Παιδιών

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στις Άλπεις

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή και οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία 40χρονου στα Καμίνια

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για την ασφάλεια στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός στην Ηλεία - Πλημμύρισαν σπίτια στο Βαρθολομιό (Βίντεο)

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 48ωρη απεργία 18-19 Φεβρουαρίου - Ποια είναι τα αιτήματα των αυτοκινητιστών

13:38LIFESTYLE

James Van Der Beek: Το συντριπτικό κόστος θεραπείας και ο διάλογος για το αμερικανικό σύστημα υγείας

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης για Chevron: «Σημαντική στιγμή, η χώρα πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου»

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στην Αργεντινή για την εργασιακή μεταρρύθμιση του Μιλέι

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιχείρηση ταυτοποίησης των εικονιζόμενων από το ΚΚΕ - Συγκρίνουν τις εικόνες με τα στοιχεία του κομματικού αρχείου

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου - Έρευνα για τον Ζακ Λανγκ

13:18LIFESTYLE

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου»

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δεκάδες Αυστραλοί απελευθερώθηκαν από καταυλισμό που κρατούνται οικογένειες μαχητών του ISIS

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνοκρατικός όρος, αλλά πολιτική επιλογή»

13:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ημέρα Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρουσίαση των συμβάσεων Chevron - HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

13:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυτός «σφυρίζει» το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Η θάλασσα «βγήκε» στη στεριά στο λιμάνι της Κω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου για σωματικές κακοποιήσεις, τιμωρίες και ξυλοδαρμούς πρότεινε η εισαγγελέας του Εφετείου

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία στον Δομοκό: Πώς πέρασε το όπλο στη φυλακή, γιατί δεν ήταν στα κελιά τους οι βαρυποινίτες κι ο αρχιφύλακας που τελούσε υπό παραίτηση

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:Μια ανάκληση ασύλου ανά ημέρα- Ανάμεσά τους και του Τζαβέντ Άσλαμ

13:18LIFESTYLE

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου»

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για «Καποδίστρια»: «Είναι ένα καρδιογράφημα της ελληνικής κοινωνίας»

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

08:11WHAT THE FACT

Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

13:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ημέρα Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ