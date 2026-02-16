Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη, Λιβάνιο, Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων

Επιστολή προς Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον υπ. Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και την υπ. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέστειλε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφορικά με τις οκτώ φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Στην επιστολή του ο κ. Κουτσούμπας τονίζει ότι η θέση των φωτογραφιών «δεν είναι στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους, αλλά στην πατρίδα μας ως αδιάψευστος μάρτυρας των ηρωικών αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού».

Αναφερόμενος στο γενικότερο αίτημα για εξασφάλιση αυτών των φωτογραφιών από το ελληνικό δημόσιο, κ. Κουτσούμπας υπενθυμίζει ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελεσμένων ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και η θυσία τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Κόμματός μας, κάνει για εμάς ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα».

Ο κ. Κουτσούμπας ζητά από τη Βουλή να διασφαλίσει ότι η δημοπράτηση θα σταματήσει, κάτι το οποίο έχει ήδη συμβεί, καθώς και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής των Ελλήνων.

«Στη συνέχεια και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης και με τρόπο που να αρμόζει στη θυσία των εκτελεσμένων, τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ, ανοιχτά και προσιτά στον λαό και τη νεολαία. Θυμίζουμε ότι στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ βρίσκονται ήδη σημειώματα, γράμματα κι άλλα προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής», καταλήγει στην επιστολή του ο Γραμματέας του ΚΚΕ.

