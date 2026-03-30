Παπαθανάσης σε συνέδριο CNN Greece: Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση στις τεχνολογίες διττής χρήσης

Snapshot Η Ελλάδα θεωρείται παράδειγμα στις τεχνολογίες διττής χρήσης και την άμυνα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση.

Ανακατευθύνθηκαν 380 εκατ. ευρώ από την προγραμματική περίοδο 2021–2027 για τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και αμυντικά συστήματα, με επιπλέον 650 εκατ. ευρώ σε προκαταβολές.

Ένα νέο πρόγραμμα με έμφαση σε σύγχρονες αμυντικές τεχνολογίες θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 150

180 εκατ. ευρώ για στρατηγικές τεχνολογίες STEP και 90 εκατ. ευρώ για αμυντικές επενδύσεις.

Την 31η Μαρτίου θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδοτήσεις έως 70% για επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, υποστηριζόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

«Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα της άμυνας και στις τεχνολογίες διττής χρήσης, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο του CNN Greece με τίτλο «CNN Insights Defense Tech».

Αφού σημείωσε πως η συζήτηση για την άμυνα και τις τεχνολογίες διττής χρήσης άργησε να γίνει στην Ευρώπη, τόνισε πως η χώρα μας ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτημα ανακατεύθυνσης πόρων, κατά 10% της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, σε πόρους και νέες προτεραιότητες, όπου μία εξ αυτών είναι τα αμυντικά θέματα και το dual use και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Με αυτή την πρωτοβουλία ανακατευθύναμε 380 εκατ. ευρώ για πόρους που πηγαίνουν στο STEP, σε Τεχνητή Νοημοσύνη, σε τεχνολογίες αμυντικών συστημάτων, και βεβαίως με την επίτευξη του στόχου αυτού κερδίσαμε χρόνο για την ολοκλήρωση και λάβαμε επιπλέον 650 εκατ. ευρώ σε προκαταβολές».

«Συνεχίζουμε, πιστεύουμε πως και η αμυντική θωράκιση της χώρας περνάει από μια ισχυρή μεταποιητική και αμυντική βιομηχανία» δήλωσε επίσης μιλώντας στην κάμερα του CNN Greece.

Ο ίδιος, προανήγγειλε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα «τρέξει» σύντομα με έμφαση σύγχρονες τεχνολογίες του κλάδου και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.

«Είναι μια πολύ καλή κίνηση η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με στήριξη από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έχουμε κάνει μια τέτοια συζήτηση, σχετικά με χαμηλότοκο δανεισμό επιχειρήσεων που μπαίνουν μέσα σε τέτοια προγράμματα και στην προσπάθεια που κάνουμε να κρατήσουμε κάποιους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ως προς το δανειακό σκέλος ώστε να στηρίξουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» δήλωσε.

Όπως σημείωσε, 150 – 180 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για στρατηγικές τεχνολογίες STEP, 90 εκατ. ευρώ για αμυντικές επενδύσεις, περίπου 70 εκατ. ευρώ για δεξιότητες και τεχνολογίες STEP και περίπου 40 εκατ. ευρώ για δεξιότητες στον αμυντικό τομέα.

Ανακοινώνεται πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εξάλλου, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε πως αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου θα ανακοινωθεί επίσημα και ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Όπως επεσήμανε, θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπου οι επιδοτήσεις φτάνουν το 70%, «επομένως καλωσορίζουμε τις όποιες επενδύσεις θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη».

Οι επιδοτήσεις είναι το ένα σκέλος τόνισε και επισήμανε πως όσον αφορά την επιδότηση των δανείων υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΤΕΠΙΧ αλλά και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.