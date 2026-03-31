«Μέσα» στη νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ - Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι εκπλήξεις

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην ημέρα, μετά και την εφαρμογή των ποσοστώσεων.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το γεγονός ότι σε πολιτικό επίπεδο το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έληξε πριν καν ξεκινήσει, μετά τη συμφωνία των ηγετικών στελεχών για τη διατύπωση της άρνησης συνεργασίας με τη ΝΔ, οδήγησε στο να στραφεί όλη η προσοχή στο δεύτερο κρίσιμο ζήτημα που δεν ήταν άλλο από την εκλογή της ΚΕ.

Το θέμα δεν είναι άνευ σημασίας, καθώς το ποιο κεντρικό στέλεχος θα ελέγξει την πλειοψηφία της ΚΕ, αλλά και τα γενικότερα ποσοστά επιρροής που θα έχουν εντός της τα κεντρικά στελέχη, θα παίξει, όπως και σε όλα τα κόμματα, κομβικό ρόλο στις πολιτικές επιλογές του κόμματος το επόμενο διάστημα, αλλά και στη χάραξη των τακτικών και στρατηγικών επιλογών.

Η πρώτες εκπλήξεις από την κάλπη της ΚΕ πάντως ήταν αρκετές. Αρχικά το πολυσυζητημένο θέμα της πρωτιάς, για την οποία εμφανιζόταν εδώ και μέρες ως φαβορί η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία όμως ήρθε τρίτη, ακολουθώντας δύο στελέχη που θεωρούνται στο κλίμα του Νίκου Ανδρουλάκη: Τον Λευτέρη Καρχιμάκη και τον Θανάση Γλαβίνα.

Η πρωτιά Καρχιμάκη πάντως έχει συζητηθεί αρκετά, αφού όπως ανέφερε το newsbomb.gr από την Κυριακή, το όνομά του «έπαιζε» μεταξύ Συνέδρων διαφορετικών τάσεων, καθώς ο νεαρός πολιτικός, που είναι και επικεφαλής της ομάδας που διαμόρφωσε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έχει καταφέρει να «μιλάει» με το σύνολο του κόμματος και να μη βρίσκεται περιχαρακωμένος στην εσωκομματική του τάση. Όπως φαίνεται, αυτή η στάση λειτούργησε ευεργετικά για τον ίδιο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πολύ εμπειρότερων στελεχών, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου.

Την πρώτη επτάδα συμπληρώνουν οι Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Κώστας Τσουκαλάς και Χρήστος Κακλαμάνης.

Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον αριθμό των στελεχών που θα εκλέξει στην ΚΕ, αποτυπώθηκε και από αυτή την πρώτη επτάδα που φαίνεται να έχει «κλειδώσει» πριν ακόμη δοθούν στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα, καθώς οι 6 από τους 7 θεωρούνται ότι βρίσκονται στο ευρύτερο κλίμα του προέδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ψηλά σε ψήφους βρίσκονται και άλλα στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκλογή περίπου 160 μελών από το προεδρικό «στρατόπεδο». Ο αριθμός αυτός, σε σύνολο 271 μελών της ΚΕ (+ τα μέλη που μπαίνουν στην ΚΕ ex officcio), αγγίζει περίπου το 60%. Φαίνεται δηλαδή, ότι αν και οι δύο σημαντικές υποχωρήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σε καταστατικό και συνεργασίες έδειξαν ότι το Συνέδριο ενδεχομένως και να μην τον ευννούσε πολιτικά, τελικά η εκλογή της ΚΕ, ανέτρεψε αυτή την εικόνα.

Παράλληλα, πολύ καλή καταγραφή φαίνεται να κάνει η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος φαίνεται να ανέρχεται σε δεύτερη δύναμη εντός της ΚΕ φτάνοντας κοντά στον έλεγχο του 30% των μελών της. Πρόκειται για μια μεγάλη ανατροπή, καθώς μέχρι πριν λίγες εβδομάδες, η κοινή παραδοχή ήταν ότι ο δεύτερος πόλος εντός του ΠΑΣΟΚ ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συνολικά δηλαδή αναμένεται να εκλέξει περισσότερα από 70 μέλη της νέας ΚΕ, μεταξύ των οποίων οι Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου και Τόνια Αντωνίου.

Από την πλευρά του Χάρη Δούκα εκλέγεται σίγουρα η Ρωξάνη Μπέη, η οποία έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος καθαριότητας του δήμου Αθηναίων, αλλά και μέσω ποσόστωσης και τον Κώστα Πανδή.

Σημαντική καταγραφή κάνει και ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ η «συμμαχία» με τον Μιχάλη Κατρίνη φάνηκε να λειτουργεί υπέρ και των δύο στελεχών.

Συνολικά, από τα 506 στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο για τη νέα ΚΕ του κόμματος, θα εκλεγούν οι 271 καθώς ο αριθμός μειώθηκε με απόφαση του Συνεδρίου από τα 300 μέλη που είχε μέχρι τώρα.

Σημειώνεται ότι η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να γίνει σήμερα, όταν ολοκληρωθεί και η διαδικασία των ποσοστώσεων για γυναίκες, νέους και στελέχη θεσμοποιημένων εσωκομματικών τάσεων.

07:22ΕΛΛΑΔΑ

