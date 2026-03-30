ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την ΚΕ - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

Στην πρώτη θέση των εκλογών για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αναδείχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της ομάδας προγράμματος του κόμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης.

Ύστερα από μια μεγάλη εκλογική μάχη, όπου, όπως αποδείχτηκε κάθε ψήφος είχε σημασία, ενώ η κατάταξη στις πρώτες θέσεις άλλαζε συνεχώς, τελικά η πρώτη επτάδα διαμορφώνεται ως εξής:

1. Καρχιμάκης

2. Γλαβίνας

3. Διαμαντοπούλου

4. Παπαδημητρίου

5. Παπαγεωργίου

6. Τσουκαλάς

7. Κακλαμάνης

Τόσο ο Λευτέρης Καρχιμάκης, όσο και ο Θανάσης Γλαβίνας φαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες αυτές πληροφορίες ότι ξεπερνάνε την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία τις τελευταίες ημέρες, αλλά και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου εμφανιζόνταν ως φαβορί για την πρώτη θέση.

Συνολικά, από τα 506 στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο για τη νέα ΚΕ του κόμματος, θα εκλεγούν οι 271 καθώς ο αριθμός μειώθηκε με απόφαση του Συνεδρίου από τα 300 μέλη που είχε μέχρι τώρα.

