Χατζηδάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές, συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας

Στην ανάγκη να ολοκληρώσει η κυβέρνηση την τετραετία στάθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με φόντο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, την ώρα που διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια εάν χρειαστεί.

Τι απάντησε στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ο Χατζηδάκης

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως «η χώρα δεν χρειάζεται αυτή την ώρα εκλογές, για δύο λόγους πέρα από τους θεσμικούς που σχετίζονται με τη λήξη της τετραετίας».

«Ο πρώτος λόγος είναι ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης και δεν θα ήταν υπεύθυνο να πάμε σε εκλογές την ώρα που χρειάζονται περαιτέρω χειρισμοί στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα», είπε και συνέχισε:

«Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το καλοκαίρι, με αρκετές εκκρεμότητες, τις οποίες πρέπει να "τρέξουν" τα υπουργεία και η δημόσια διοίκηση. Συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας, έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε και αρκετά δύσκολα θέματα να ασχοληθούμε. Αυτή είναι η άποψή μου, η οποία είναι και η άποψη του πρωθυπουργού».

Σχολιάζοντας την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μη συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι στην πράξη η θέση αυτή ενισχύει το επιχείρημα της ΝΔ ότι χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση.

«Αφού το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας», σημείωσε και προσέθεσε:

«Εμείς λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Κάποιοι από εμάς είχαν πει ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση, η οποία όμως είχε αυτοακυρωθεί και πριν από την απόφαση του συνεδρίου, λόγω των τοποθετήσεων του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό τώρα επισημοποιείται με την αποδοχή της πρότασης του κ. Δούκα από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, εμείς θα πάμε στις εκλογές λέγοντας ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα και ότι από τη μια πλευρά υπάρχει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης, ενώ από την άλλη ο κ. Ανδρουλάκης, η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φάμελλος, ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Βελόπουλος και όποιος άλλος ήθελε προκύψει. Ο κυρίαρχος λαός έχει ακόμα παραπάνω λόγους να ψηφίσει ΝΔ και θα πάρει τις αποφάσεις του».

«Θα παρέμβουμε πάλι εάν χρειαστεί»

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι μετά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, οι παρεμβάσεις στο ντίζελ, τη βενζίνη, τα λιπάσματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι μια πρώτη συμβολή της κυβέρνησης στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση.

«Αυτό που προέχει τώρα είναι να εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις αυτές. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και έχουμε στην άκρη κάποια χρήματα για να παρέμβουμε πάλι, αν χρειαστεί. Αυτή η κρίση όσο περισσότερο διαρκέσει, θα έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να το υποβαθμίζουμε», τόνισε.

Δεν υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια καυσίμων

Διαβεβαίωσε δε ότι για τον ορατό ορίζοντα στη χώρα μας δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας καυσίμων. «Το φαινόμενο είναι δυναμικό, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Δεν βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα», ανέφερε.

