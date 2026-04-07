Μαρινάκης: Μείωση βουλευτών λόγω ασυμβίβαστου και μεγάλες εκλογικές περιφέρειες

«Αν ισχύσει το ασυμβίβαστο, ο αριθμός 300 θα γίνει στην πραγματικότητα 330-350», επισήμανε

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης: Μείωση βουλευτών λόγω ασυμβίβαστου και μεγάλες εκλογικές περιφέρειες

Ο Παύλος Μαρινάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το ρουσφέτι περιορίζεται με το ψηφιακό κράτος», ανέφερε μεταξύ άλλων σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε: «Υπάρχουν δικαιολογημένες ενστάσεις από ανθρώπους που λοιδορούνται τις τελευταίες μέρες, έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια. Αλλά εμείς δεν είμαστε εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας».

«Κάποιοι τώρα ανακάλυψαν τη διαφθορά στους 10-15 βουλευτές που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να «τρέξει» τις διαδικασίες γιατί υπάρχουν πλημμελήματα που παραγράφονται στην 5ετία.

«Στο συνέδριο της ΝΔ τον Μάιο θα γίνει συζήτηση για το ασυμβίβαστο. Ισχύει σε 7 κράτη μέλη της ΕΕ. Όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός θα αναστέλλεται η βουλευτική ιδιότητα, για να υπάρχει βουλευτής και να έχει η αντίστοιχη περιφέρεια εκπροσώπηση»

Για μείωση του αριθμού των βουλευτών είπε: «Αν ισχύσει το ασυμβίβαστο, ο αριθμός 300 θα γίνει στην πραγματικότητα 330-350». Ωστόσο διευκρίνισε ότι «περιμένουμε τις σκέψεις της κοινωνίας».

«Πρέπει να κινηθούμε σε μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Οι μικρής έκτασης περιφέρειες είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε φαινόμενα άλλης εποχής»

«Ο σταυρός έχει πολλά θετικά», είπε και διαφώνησε με όσους λένε ότι η έλλειψη σταυρού θα καταργήσει το ρουσφέτι.

«Δεν έχει νόημα να είναι κάποιος στη Βουλή πάνω από 15-20 χρόνια», επισήμανε.

«Θα υπάρχουν ανάγκες για παραπάνω μέτρα στήριξης λόγω του πολέμου», ανέφερε σε ερώτηση για περαιτέρω παρεμβάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. «Η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει ποτέ αβοήθητο κανέναν πολίτη», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
