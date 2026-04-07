Μηταράκης για άρση ασυλίας: «Θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση να καθαρίσω το όνομά μου»

Ο Νότης Μηταράκης έκανε διευκρινιστική δήλωση από το περιστύλιο της Βουλής, αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κι εξήγησε γιατί ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

«Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου, κι εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση.

Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες, απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας.

Από εκεί και πέρα, παρότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου, επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου, ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου, ώστε να απαντήσω στις ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας το ταχύτερο δυνατό.