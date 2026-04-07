Ανδρουλάκης: «Πρέπει να οδηγηθούμε άμεσα σε εκλογές»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ανδρουλάκης: «Πρέπει να οδηγηθούμε άμεσα σε εκλογές»
Συνέντευξη Τύπου, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στα πλαίσια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.
Πυρά κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαβίβαση των δικογραφιών στη Βουλή, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

«Οργανώνεται ένα σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. "Κάνει παιχνίδια στον κ. Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία". Ακούω υπονοούμενα για γεωπολιτικές επιλογές. Μα, αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή; Δεν ντρέπονται λίγο;», σημείωσε αρχικά και συνέχισε τα βέλη του προς την κυβέρνηση:

«Βγαίνουν οι υποκλοπές, επιτίθενται στις ανεξάρτητες αρχές. Έβαλαν στη μηχανή του κιμά τους κ.κ. Ράμμο και Μενουδάκο. Επιτίθενται σε δικαστές. Τώρα επιτίθενται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Για να πουν, τι; Ότι τους κάνει παιχνίδια;».

Συνέχισε λέγοντας ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το ανέδειξε ο ίδιος με την ερώτηση που είχε κάνει στον πρωθυπουργό: «Ήταν γνωστό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν θυμάστε, μου είχε απαντήσει τότε ότι υπάρχουν "κάποιες σκιές". Οι "κάποιες σκιές" είναι το 1 δισεκατομμύριο. Ξανακάνω δημόσια παρέμβαση και μου κάνει προσωπική επίθεση ο κ. Αυγενάκης, λέγοντας ότι έχω μια "περίεργη εμμονή" με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι "δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας". Ρωτάω λοιπόν σήμερα: Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας; Την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ή τα ψεκασμένα αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνουν διάχυση ευθυνών και επί της ουσίας να διαστρεβλώσουν τον δημόσιο διάλογο για ένα ακόμη σκάνδαλο;».

Ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε την παροιμία ότι ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του για να σχολιάσει την πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού και επιστροφή στη βουλευτική ιδιότητα με τη λήξη των υπουργικών καθηκόντων.

«Πετάει ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που ούτε λύνει το πρόβλημα γιατί, καθαρές λύσεις είναι ο βουλευτής να μην μπορεί να είναι υπουργός και ο υπουργός να μην μπορεί να είναι βουλευτής. Διότι ένας βουλευτής που γίνεται υπουργός και ξέρει ότι θα ξανακατέβει βουλευτής στις επόμενες εκλογές, προφανέστατα μπορεί να κάνει ρουσφέτια στην εκλογική του πελατεία», ισχυρίστηκε. Εξήγησε ότι «εκεί όπου υλοποιείται το μοντέλο που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, υπάρχει μονοεδρική ή λίστα. Διαφωνώ με τη λίστα. Με το μοντέλο "Μητσοτάκης Αυτοκράτορας" που διορίζει υπουργούς, βουλευτές και τη δικαιοσύνη διαφωνώ. Θέλω έναν πρωθυπουργό με όρια στις εξουσίες του» και επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μην επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο, να υπάρχουν θητείες για ευρωβουλευτές και βουλευτές και σταυρός επιλογής, επικαλούμενος σχετική ρύθμιση που αποφασίστηκε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Για το τις υποκλοπές και την ανοικτή επιστολή που απηύθυνε σε δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι του predator, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την απορία του γιατί δεν ερωτώνται από τα ΜΜΕ τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τόνισε ότι ο ίδιος πήγε την υπόθεσή του στη Δικαιοσύνη και κέρδισε στο πλημμελειοδικείο, στο Ανώτατο Δικαστήριο, την απόφαση που ακύρωσε το νόμο Τσιάρα. «Το μότο ήταν "ο Ανδρουλάκης κούρασε". Και τώρα βλέπουμε να εκβιάζεται ο πρωθυπουργός από απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ. Πότε ξανά είχαμε εκβιαζόμενο πρωθυπουργό δημοσίως; Ποτέ!», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Τελικά κούρασα. Η επιμονή μου μάλλον είχε κάποια αξία όχι προσωπική, είχε αξία για τη δημοκρατία μας, για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πάνε, λοιπόν, στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί, γιατί είναι παντρεμένοι με τις καρέκλες τους. Στον βωμό του να μείνουν στην εξουσία, θυσιάζουν την αξιοπρέπειά τους, την ηθική τους, τον όρκο τους να υπηρετούν τον λαό και την πατρίδα. Έστειλα μια επιστολή, τους καλώ να κάνουν αυτά που επιτάσσει ο όρκος τους, και όχι εγώ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε έντονα τη κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα να βάλει φρένο στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια ζητώντας εκ νέου τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ανέφερε το παράδειγμα της Κύπρου όπου εκεί μηδενίστηκε. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ώστε να βγάζει υπερέσοδα λόγω της ακρίβειας και να τα κάνει pass για να δημιουργεί πελατειακές σχέσεις με τον ελληνικό λαό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε επιτακτικά το αίτημα εκλογών όπου ανέφερε συγκεκριμένα: «Πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι έχουμε μια εκβιαζόμενη κυβέρνηση, βαθιά διεφθαρμένη που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς. Εκβιαζόμενη από τον απόστρατο Ισραηλινό, από τους βουλευτές που είναι υπόδικοι. Προσωπικά, όσες φορές έχει έρθει δικογραφία στη Βουλή για κάποιον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κάνω το απλό: Τον θέτω εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας έως ότου αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη αν πρέπει να καταδικαστεί ή όχι. Γιατί δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί θα πέσει. 'Αρα, αυτό που κάνω παγίως, ο πρωθυπουργός δεν είναι ικανός να το πράξει για να στείλει στον ελληνικό λαό μήνυμα ότι σέβεται τους θεσμούς και θέλει το Κοινοβούλιο να μην είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων».

Και συμπλήρωσε: «Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απαξιώσει την πολιτική, έχει απογοητευτεί και είναι οργισμένο με την σημερινή κατάσταση, θα επιλέξει ένα κυβερνητικό κόμμα για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω στο τέλος με πολλή δουλειά, αγώνα, προσπάθεια και ενότητα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή η επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψήφος διαμαρτυρίας που στο τέλος θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία και την παραμονή της στην εξουσία».

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εμφανίζει τον Τραμπ σαν καρικατούρα του Χίτλερ: «Η Αμερική θα καταστραφεί από αυτόν»

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα υπομνήματα και οι δηλώσεις των 11 «γαλάζιων» βουλευτών στην Επιτροπή Δεοντολογίας

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

15:11ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Πάσχα που δεν σε επιβαρύνει: Τι σημαίνει τελικά smart spending

15:05ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μωβ μέδουσα επιστρέφει στις ελληνικές θάλασσες

14:55WHAT THE FACT

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πρωτοφανή εικόνα της ανώτερης ατμόσφαιρας του Δία

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Χίος - Ρουκετοπόλεμος: Στις 29 Ιουνίου ορίστηκε η δίκη για τους συλληφθέντες εγκαυματίες

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ

14:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι αύριο η πληρωμή - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

14:41ANNOUNCEMENTS

L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: H στιγμή της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς» σε όλη τη χώρα – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση και μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού: Ανήλικοι βγήκαν στην λεωφόρο με ηλεκτρικά πατίνια

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη: Τι γνωρίζουμε για τους δράστες

14:02ΕΥ ΖΗΝ

5 αποφθέγματα για την κατάθλιψη από τον αξέχαστο Ρόμπιν Γουίλιαμς

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση και μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού: Ανήλικοι βγήκαν στην λεωφόρο με ηλεκτρικά πατίνια

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: H στιγμή της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

14:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι αύριο η πληρωμή - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

14:02ΕΥ ΖΗΝ

5 αποφθέγματα για την κατάθλιψη από τον αξέχαστο Ρόμπιν Γουίλιαμς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ