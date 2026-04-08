Χαρδαλιάς: 15 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

Έργο-σταθμός από την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, για την εδραίωση της Αθήνας στην παγκόσμια ελίτ του δρομικού κινήματος

Newsbomb

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει 15 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ.
  • Το έργο εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο «Road to 2030» με στόχο την αναβάθμιση του Μαραθωνίου της Αθήνας στην κατηγορία Elite της World Athletics και τη φιλοξενία του πρώτου ξεχωριστού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου το 2030.
  • Η ανάπλαση περιλαμβάνει την αναβάθμιση της αφετηρίας, των υποδομών προπόνησης και την αισθητική ανάδειξη της διαδρομής με ενημερωτικές πινακίδες, μνημεία και ειδικό φωτισμό.
  • Η πρωτοβουλία ενισχύει την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την τουριστική αξία της περιοχής, προωθώντας την Αττική ως παγκόσμια πρωτεύουσα του Μαραθωνίου και σύγχρονη αθλητική μητρόπολη.
  • Οι μελέτες του έργου έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εγκριθεί από τη World Athletics, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα για την υλοποίησή του.
Snapshot powered by AI

Η Περιφέρεια Αττικής, σε στενή συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, αναλαμβάνει ένα έργο κομβικής σημασίας για το μέλλον του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, χρηματοδοτώντας με 15 εκατ. ευρώ την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ΑΜΑ εισέρχεται σε νέα εποχή διεθνούς αναγνώρισης και εξωστρέφειας.

Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό «Road to 2030», μέσα από τον οποίο ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ανεβαίνει επίπεδο –μετά και την αναβάθμισή του από τη World Athletics στην κατηγορία Elite– με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του στον παγκόσμιο χάρτη του δρομικού κινήματος.

Η ανάπλαση της Μαραθώνιας Διαδρομής αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου η Αθήνα να εδραιωθεί ως η παγκόσμια πρωτεύουσα του Μαραθωνίου. Παράλληλα, συνδέεται άμεσα με την προοπτική να φιλοξενήσει η ελληνική πρωτεύουσα, από το 2030, το πρώτο ξεχωριστό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου –εξέλιξη που, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή ενός παγκόσμιου συμβόλου στη γενέτειρά του.

Σε δύο άξονες η υλοποίηση του έργου

Το κομβικό αυτό έργο, που θα υλοποιηθεί με πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και τη συντήρηση της περιοχής της αφετηρίας του Μαραθωνίου, καθώς και του γηπέδου που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με αυτήν.

LIVE
LIVE CINTIME NEWS

Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών προπόνησης για τους αθλητές, η ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και η πλήρης εναρμόνιση της περιοχής με τις διεθνείς προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φιλοξενία και διεξαγωγή διοργάνωσης παγκόσμιου επιπέδου.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για την ανάγκη αναβάθμισης της αφετηρίας και για τις απαιτήσεις Elite φιλοξενίας συνάδουν με τον δημόσιο σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει ο ΣΕΓΑΣ για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του ΑΜΑ.

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής αφορά την ανάδειξη, την προβολή και τη συνολική οπτική ταυτότητα της Μαραθώνιας Διαδρομής, ώστε να αποκτήσει ακόμη πιο διακριτό χαρακτήρα ως μοναδική ιστορική, αθλητική και πολιτιστική διαδρομή διεθνούς εμβέλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται:

  • η δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων και θεματικών σημείων ιστορικής πληροφόρησης κατά μήκος της διαδρομής, με έμφαση στη σύνδεσή της με τη Μάχη του Μαραθώνα και την αρχαία ελληνική ιστορία,
  • η δημιουργία μνημείων και γλυπτικών συνθέσεων σε επιλεγμένα σημεία, η κατασκευή τοποσήμου στην εκκίνηση,
  • η τοποθέτηση σήμανσης σε στύλους οδοφωτισμού και επί των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της διαδρομής,
  • καθώς και η εγκατάσταση ειδικού φωτισμού για την αισθητική της ανάδειξη.
    Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν περιορίζεται στη λειτουργική αναβάθμιση του αγώνα, αλλά επανασυστήνει τη Μαραθώνια Διαδρομή ως ζωντανό μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας.
Χαρδαλιάς: Συνειδητή επένδυση στο ίδιο το μέλλον του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Η ανάπλαση και ο εκσυγχρονισμός της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής αποτελεί για εμάς μια στρατηγική επιλογή με σαφές αποτύπωμα. Με πόρους της Περιφέρειας Αττικής, επενδύουμε σε ένα έργο ουσίας, που αναβαθμίζει τις υποδομές, ενισχύει την ασφάλεια και αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα μιας διαδρομής με παγκόσμιο συμβολισμό – πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της και στην πολιτιστική κληρονομιά 2.500 ετών.

Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική παρέμβαση. Είναι μια συνειδητή επένδυση στο ίδιο το μέλλον του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και στη θέση της Μητροπολιτικής Αττικής στον διεθνή χάρτη του δρομικού κινήματος.

LIVE
LIVE CINTIME NEWS

Μέσα από μια συστηματική και στοχευμένη προσπάθεια, σε στενή συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και την πρόεδρό του, Σοφία Σακοράφα, εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην Αθήνα να περάσει στην κορυφαία κατηγορία των διεθνών διοργανώσεων και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη φιλοξενία του πρώτου ξεχωριστού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου από το 2030.

Γιατί ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να εδραιώσουμε την Αθήνα στην παγκόσμια ελίτ του μαραθωνίου και να επαναφέρουμε, με όρους σύγχρονους και ανταγωνιστικούς, ένα παγκόσμιο σύμβολο στη γενέτειρά του.

Είναι μια διαδρομή που τη γνωρίζουμε καλά. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία και, πάνω από όλα, έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
Η δέσμευσή μας είναι σαφής: να αναδείξουμε την Αττική μας ως την παγκόσμια πρωτεύουσα του Μαραθωνίου. Και θα τα καταφέρουμε».

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής, παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον ΣΕΓΑΣ και τη World Athletics, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης, σχετικά με την εκκίνηση του στρατηγικού σχεδιασμού «Road to 2030».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Διεθνής Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού ανακοίνωσε τον προβιβασμό της Αθήνας στην κατηγορία των Elite Μαραθωνίων, καθώς και την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας για να φιλοξενηθεί σε αυτήν το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου το 2030 – μια διοργάνωση που θα είναι ξεχωριστή από κάθε παγκόσμιο δρομικό event.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα: «Η αναβάθμιση του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού δεν αποτελεί για εμάς έναν ακόμα στόχο, αλλά μια δέσμευση αριστείας. Μια αναβάθμιση για την οποία σημαντικότατη και πολύτιμη είναι η αρωγή της Περιφέρειας Αττικής, θεσμικού συμμάχου του ΣΕΓΑΣ, και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά στην νέα πορεία εξωστρέφειας που χαράσσει η ομοσπονδία μας».

Από την πλευρά του, ο CEO της WA Τζον Ρίτζιον τόνισε: «Ο Μαραθώνιος είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αθλητικά γεγονότα σε όλον τον πλανήτη και η Αθήνα αποτελεί την πνευματική του έδρα».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η δήλωση του προέδρου της WA Σεμπάστιαν Κόου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια γιορτή για την παγκόσμια κοινότητα του Μαραθωνίου, σε ένα, τόπο που, αφενός αποτελεί θεματοφύλακα μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου παρουσιάζει ένα σύγχρονο αγώνα, αντάξιο στο μέγεθος και στο πνεύμα της διεθνούς δρομικής κοινότητας».

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Μαραθώνιας Διαδρομής, είναι ένα έργο με έντονο αναπτυξιακό και τουριστικό αποτύπωμα, που ενισχύει με ουσιαστικό τρόπο τη θέση της Μητροπολιτικής Αττικής ως δημοφιλούς προορισμού διεθνούς εμβέλειας, δώδεκα μήνες τον χρόνο.

Μεταξύ άλλων, το έργο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική εμπειρία των δρομέων και των επισκεπτών, να αναβαθμίσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της διαδρομής και των ψηφιακών υποδομών, καθώς και να αναδείξει την ιστορική διαδρομή σε παγκόσμιο τοπόσημο.

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία που συμβαδίζει απόλυτα με τη στρατηγική της περιφερειακής αρχής για την ανάδειξη της Αττικής ως σύγχρονης αθλητικής μητρόπολης, ικανής να φιλοξενήσει με επιτυχία μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις.

Οι μελέτες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Μαραθώνιας Διαδρομής έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στη World Athletics, με τη θετική ανταπόκριση των επιτελικών της στελεχών να επιβεβαιώνει στην πράξη την ωριμότητα του έργου και την ετοιμότητα της Περιφέρειας Αττικής και του ΣΕΓΑΣ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

11:07ANNOUNCEMENTS

H Miranda July στη Στέγη

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Σώτης Τριανταφύλλου: «Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων κι "αλάθητων";»

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: 800 παγιδευμένα πλοία και 20.000 εγκλωβισμένοι ναυτικοί εξετάζουν το «παράθυρο» της εκεχειρίας

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: ΙΧ συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενη

10:55ANNOUNCEMENTS

Σούπερ ενισχυμένη απόδοση* από το Pamestoixima.gr για την κατάκτηση του Conference League από την ΑΕΚ

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: 15 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άδοξο τέλος για το Afeela των Honda και Sony πριν καν ξεκινήσει

10:46LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

10:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο η σορός του - Πότε είναι η κηδεία

10:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νίκος Παπαθανάσης: Κονδύλι 4,6 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Κοζάνη

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση που έγινε ποτέ - Η Nutella «πέταξε» με το Artemis II κι έγινε viral χωρίς να το επιδιώξει

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

10:36LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η νυφική της εμφάνιση στην πρεμιέρα του Euphoria - Η σύνδεση με τον ρόλο της

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έστειλε στο νοσοκομείο την 63χρονη αδελφή του επειδή δεν του έδινε… χαρτζιλίκι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι παράτησε την πόλη και έχτισε μόνο του σπίτι σε 90 μέρες: Τα κρίσιμα βήματα που δεν συγχωρούν λάθη

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Kιρ Στάρμερ: Στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός πρωθυπουργός - «Να κάνουμε ο,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός»

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικοι πετούν μολότοφ έξω από εκκλησία - Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μενίδι - Γυναίκα έχασε τη ζωή της από παράσυρση νταλίκας

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έστειλε στο νοσοκομείο την 63χρονη αδελφή του επειδή δεν του έδινε… χαρτζιλίκι

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ