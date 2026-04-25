Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς αποδέκτης κεφαλαίων, γίνεται παραγωγός τεχνογνωσίας»

Το Euronext Technology and Support Centre στην Αθήνα εγκαινίασαν σήμερα το πρωί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης με τον Γάλλο ομόλογό του Roland Lescure, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Euronext, Stéphane Boujnah.

Ακολουθεί η εισηγητική ομιλία του υπουργού:

«Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για τα εγκαίνια του Euronext Technology and Support Centre στην Αθήνα, μιας επένδυσης που ξεπερνά τον συμβολισμό και αποκτά σαφές στρατηγικό αποτύπωμα.

Σήμερα, είναι μια σημαντική ημέρα για τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, στην Ελλάδα, υπογραμμίζει το βάθος και τη δυναμική της συνεργασίας μας.

Θέλω να καλωσορίσω τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Roland Lescure, και να ευχαριστήσω θερμά τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext, Stéphane Boujnah, για την εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα. Χαιρετίζω επίσης την παρουσία των πρέσβεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δραστηριοποιείται η Euronext. Η παρουσία τους αυτή αναδεικνύει τον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του εγχειρήματος.

Το Euronext Technology and Support Centre στην Αθήνα αποτελεί σαφή ένδειξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της εταιρείας στη χώρα μας και της εμπιστοσύνης της στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Η επιλογή της Αθήνας αντανακλά τη σταθερή πρόοδο των τελευταίων ετών και τη θέση που κατακτά η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό οικονομικό χάρτη.

Η στελέχωση του Κέντρου εστιάζει σε νέες, εξειδικευμένες δεξιότητες, στη μηχανική λογισμικού, στην ανάλυση δεδομένων, στην κυβερνοασφάλεια, στα συστήματα και στις λειτουργίες των αγορών. Από την Αθήνα, το ελληνικό ταλέντο θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία κρίσιμων, πανευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών υποδομών.

Σήμερα εγκαινιάζουμε μια κρίσιμη τεχνολογική υποδομή. Μαζί ωστόσο, εγκαινιάζουμε και έναν κόμβο που συνδέει αγορές, ταλέντο και κεφάλαιο, τοποθετώντας την Αθήνα ψηλά στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χάρτη.

Η επένδυση αυτή αποτελεί μια ακόμη απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Η πρόσφατη αναβάθμιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη MSCI σε καθεστώς “ανεπτυγμένης αγοράς” επισφραγίζει αυτή την πορεία. Θυμίζω ότι από το 2013 η Ελλάδα είχε υποβαθμιστεί σε “αναδυόμενη αγορά”. Το 2015, στη δίνη της οικονομικής κρίσης, το Χρηματιστήριο έκλεισε για πέντε εβδομάδες. Αυτή η δύσκολη περίοδος ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια ακόμη χειροπιαστή απόδειξη ότι ανοίγει μια νέα εποχή για την ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της Euronext, και η διεύρυνση της παρουσίας της μέσω εξαγορών, υπηρετεί έναν βασικό στόχο που συμμεριζόμαστε πλήρως: τη δημιουργία μεγαλύτερων, πιο ισχυρών και πιο ανταγωνιστικών εταιρικών σχημάτων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Τη διευκόλυνση συγχωνεύσεων και τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε μεγαλύτερο μέγεθος και εμβέλεια.

Και αυτή η διαδικασία δεν είναι μονόδρομος. Μπορεί, και πρέπει, να λειτουργήσει και αντίστροφα: ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό οικοσύστημα για να αναπτυχθούν, να επεκταθούν και να αποκτήσουν ισχυρότερη διεθνή παρουσία.

Ιδιαίτερα για τις ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, οι δυνατότητες είναι καθοριστικές. Η σύνδεση με ένα πανευρωπαϊκό σύστημα κεφαλαιαγορών τους δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε διεθνή κεφάλαια, να αντλήσουν χρηματοδότηση και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους πέρα από τα εθνικά όρια.

Για τη χώρα μας, αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, εξωστρεφές, ψηφιακό, παραγωγικό. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς αποδέκτης κεφαλαίων. Γίνεται παραγωγός τεχνογνωσίας και κόμβος υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για τη Γαλλία, η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης και τη στρατηγική επιλογή των γαλλικών επιχειρήσεων να επενδύουν σε χώρες με προοπτική.

Για την Ευρώπη, το μήνυμα είναι ότι σε μια περίοδο αβεβαιότητας, μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, να μετατρέψουμε την αποταμίευση σε επένδυση και να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Να χτίσουμε βαθύτερες και πιο ενοποιημένες αγορές κεφαλαίου που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα κριθεί από την ικανότητά μας να συνδέσουμε ανθρώπους, ιδέες και κεφάλαια. Να μετατρέψουμε την εμπιστοσύνη σε επένδυση και την επένδυση σε βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς θεμελιώνουμε σήμερα.

Σας ευχαριστώ».

Συζήτηση με μαθητές ελληνογαλλικών σχολείων

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης και ο Γάλλος ομόλογός του, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με μαθητές της Λεοντείου Σχολής Αθηνών και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής «Ευγένιος Ντελακρουά».

Απαντώντας σε ερωτήσεις μαθητών, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι για μια ευρωπαϊκή οικονομία πιο αποδοτική και πιο ενωμένη, «πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και να δημιουργήσουμε μια σειρά από ευκαιρίες, να έχουμε μια σειρά από επενδύσεις εκατομμυρίων και πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι πολύ βασικό για την ευρωπαϊκή οικονομία: να έχουμε ανθρώπους που να μην παρακολουθούν τι συμβαίνει απλά στην Ευρώπη αλλά να είναι αυτοί που δημιουργούν την οικονομική ανάπτυξη».

Για τη στρατηγική του Eurogroup απέναντι σε «ασύμμετρα σοκ», τόνισε: «Θέλουμε να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους πολίτες μας. Ξέρουμε στην Ελλάδα τις επιπτώσεις μιας οικονομικής κρίσης και τη διαχείριση του "σοκ" χρέους. Θα πρέπει να επιταχύνουμε την Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων, μιλάμε για ένα στρατηγικό όραμα για την Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά στις άλλες μεταρρυθμίσεις πρόσθεσε ότι «τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα, όπως και το ψηφιακό ευρώ. Θα πρέπει να δράσουμε με βάση τα οράματά μας και να μπορέσουμε να φέρουμε απτά αποτελέσματα».

Επίσης, σε ερώτημα σχετικό με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Πιερρακάκης, διευκρίνισε ότι «αποτελεί πολύ κεντρικό ζήτημα στις συζητήσεις που γίνονται. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με έναν γραμμικό τρόπο, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, αλλά τα αποτελέσματα από αυτό θα είναι πάρα πολλαπλά και γι' αυτό και θα πρέπει ταχύτατα να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης».

