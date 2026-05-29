Στα εγκαίνια του ανακαινισμένου γηπέδου «Μιχ. Κρητικόπουλος» στην Καισαριανή ο Νίκος Χαρδαλιάς

Στην Καισαριανή βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του ανακαινισμένου βοηθητικού γηπέδου «Μιχ. Κρητικόπουλος», που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του δημάρχου Ηλία Σταμέλου, στο πλαίσιο της Γιορτής Ακαδημιών Ποδοσφαίρου των αθλητικών σωματείων της πόλης.

Το έργο ανακαίνισης του γηπέδου χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής με 307.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και στοχεύει στη βελτίωση των προπονητικών συνθηκών και της ασφάλειας των συνολικά 7.000 αθλητών και ασκουμένων που το χρησιμοποιούν. Η σχετική σύμβαση υπογράφτηκε τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του κ. Χαρδαλιά και του κ. Σταμέλου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει η περιφερειακή αρχή σε έργα υποδομής και αθλητισμού.

Στο πλαίσιο των εργασιών τοποθετήθηκε νέος συνθετικός χλοοτάπητας, επιφάνειας άνω των 5.000 τ.μ. και διαστάσεων 96x55 μ., καθώς και νέοι πάγκοι για τις ομάδες, σύγχρονα φωτιστικά σώματα, νέα καθίσματα θεατών και περίφραξη, ώστε το γήπεδο να μπορεί πλέον να φιλοξενεί ποδοσφαιρικούς αγώνες έως και Α’ Τοπικής Κατηγορίας.

«Ο αθλητισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή και επένδυση στο μέλλον. Δεν έχει χρώματα, δεν έχει διαχωρισμούς. Είναι εργαλείο συνοχής, παιδείας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές. Κάθε έργο που υλοποιούμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι μια συνειδητή επένδυση στην κοινωνία. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί ένα ακόμη έργο για το οποίο δεσμευτήκαμε, έγινε πράξη εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαμε θέσει» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Καισαριανή, νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου. Οι γειτονιές αυτές είναι κομμάτι της ζωής μου, της διαδρομής μου και της ταυτότητάς μου – όπως και κάθε λαϊκή γειτονιά που για χρόνια διεκδικεί τα αυτονόητα. Γι’ αυτό και η ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους τους είναι για μένα προσωπική.

Σε στενή συνεργασία με τον Δήμαρχο Καισαριανής Ηλία Σταμελο, θέσαμε συγκεκριμένες προτεραιότητες, με σαφή οδικό χάρτη και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλες αναλύσεις. Χρειάζονται λύσεις που να αποτυπώνονται στην καθημερινότητά τους.

Θέλω να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία για την εμπιστοσύνη. Η συνεργασία και η ειλικρινής ανατροφοδότηση είναι αυτές που μας κάνουν καλύτερους, ως ανθρώπους και ως διοίκηση. Συνεχίζουμε με το ίδιο σχέδιο και την ίδια αποφασιστικότητα, υλοποιώντας έργα που έχουν πραγματικό αποτύπωμα για όλους».

Από πλευράς του, ο κ. Σταμέλος δήλωσε: «Η παρουσία του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά στην Καισαριανή δεν είναι απλώς συμβολική. Αποτελεί εγγύηση ότι έργα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα μπορούν να προχωρήσουν με ταχύτητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα προς όφελος των πολιτών.

Σε μια περίοδο που οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών πολλαπλασιάζονται, η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα στήριξης για την Καισαριανή. Με ουσιαστικές παρεμβάσεις και στοχευμένες πρωτοβουλίες, δίνει λύσεις σε ζητήματα που για χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Ο περιφερειάρχης δεν περιορίζεται σε διακηρύξεις, αλλά προχωρά σε συγκεκριμένες πράξεις. Ήδη, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της παλιάς πτέρυγας του ειδικού σχολείου, ενώ εκπονείται η μελέτη για τη νέα πτέρυγα, με σαφή δέσμευση ότι θα ακολουθήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, προωθούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέου νηπιαγωγείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές ειδικής εκπαίδευσης στην περιοχή.

Σε ένα περιβάλλον, στο οποίο συχνά συναντάμε καθυστερήσεις ή αδυναμία ανταπόκρισης από άλλους θεσμικούς φορείς, η συμβολή του Περιφερειάρχη λειτουργεί καταλυτικά για την προώθηση ώριμων έργων και την κάλυψη υπαρκτών αναγκών».

Από πλευράς του Δήμου Καισαριανής στα εγκαίνια παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών Σίμος Πολυχρονάκης, Παιδείας Κανέλλα Γεωργοπούλου και Αθλητισμού Μανώλης Καραβασίλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόδημος Κατσαρέλης, ο πρώην Δήμαρχος Σπύρος Τσόκας, δημοτικοί σύμβουλοι κ.α.