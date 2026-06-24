Η Αθήνα γίνεται σημείο αναφοράς για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας

Το Athens Defence Conference 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνίου στην Αθήνα, με στόχο τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και την περιφερειακή σταθερότητα

Newsbomb

Η Αθήνα γίνεται σημείο αναφοράς για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας
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Καθώς η Ευρώπη αναζητά νέες απαντήσεις στις προκλήσεις ασφάλειας που αναδεικνύουν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, το Athens Defence Conference 2026 φέρνει στις 29 και 30 Ιουνίου στην Αθήνα κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της άμυνας, της διπλωματίας και της αμυντικής βιομηχανίας, ανοίγοντας τον διάλογο για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την περιφερειακή σταθερότητα και τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού πλαισίου ασφάλειας.

Η Ελλάδα ως στρατηγικός κόμβος άμυνας και ασφάλειας

Το Athens Defence Conference οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), με στόχο να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου άμυνας, ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς.

Με κεντρικό θέμα «Securing Europe's Future: Strategic Autonomy, Regional Stability and Industrial Resilience», η διοργάνωση διαμορφώνει μια σύγχρονη ατζέντα διαλόγου που αντανακλά τόσο τον επίκαιρο χαρακτήρα των σημερινών γεωπολιτικών εξελίξεων όσο και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Θεματικές αιχμής για την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια

Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στο μέλλον της διατλαντικής συμμαχίας και του ΝΑΤΟ, στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, στη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας, στις προοπτικές που δημιουργεί η πρωτοβουλία ReArm Europe, καθώς και στον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού και εφοδιαστικού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, οι προκλήσεις που αναδύονται από τις νέες μορφές πολέμου, καθώς και οι δυνατότητες που δημιουργούν η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας και η αμυντική καινοτομία.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διεθνείς θεσμοί και στρατιωτική ηγεσία

Μεταξύ των κορυφαίων προσωπικοτήτων που θα συμμετάσχουν στο Athens Defence Conference 2026 περιλαμβάνονται: Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας κ. Ermal Nufi, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Ιωάννης Τσακίρης, η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ κυρία Benedetta Berti, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνος Ντόκος.

Επίσης, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Διεθνείς αναλυτές, διπλωμάτες και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας

Τη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης προσδίδουν προσωπικότητες υψηλού κύρους από τον χώρο της διπλωματίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της στρατηγικής ανάλυσης, όπως ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ. Matthew Lodge, ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα κ. Andreas Kindl, ο Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα κ. Håkan Emsgård, η Πρέσβης του Βασιλείου της Νορβηγίας στην Ελλάδα κυρία Harriet Elisabeth Berg, ο Πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα κ. Jorge Domecq, o Josh Huck, Επιτετραμμένος στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβακίας κ. Miroslav Lajčák, ο κ. Volker Perthes, Ανώτερος Διακεκριμένος Ερευνητής του German Institute for International and Security Affairs (SWP), ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και Distinguished Fellow του RUSI κ. Jonathan Cohen και η Καθηγήτρια Διεθνών Υποθέσεων κυρία Amy Austin Holmes, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του ACG Institute of Global Affairs, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΛΙΑΜΕΠ, μεταξύ των οποίων η κυρία Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος, ο κ. Σπύρος Μπλαβούκος, Επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκών Θεσμών και Πολιτικών και Καθηγητής, η κυρία Ινώ Αφεντούλη, Senior Policy Advisor και Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας. Στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότερες από 15 σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της Άμυνας από την Ευρώπη.

Αμυντική βιομηχανία, επενδύσεις και τεχνολογική καινοτομία

Ιδιαίτερα ισχυρή θα είναι η εκπροσώπηση της αμυντικής βιομηχανίας, της χρηματοδότησης και του οικοσυστήματος καινοτομίας, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του κ. Παντελή Τζωρτζάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), του κ. Χριστιανού Χατζημηνά, Ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της THEON International, της κυρίας Michaela Fecko, Διευθύντριας Βιομηχανικών Συνεργασιών της SAAB, του κ. Χριστόφορου Μπουτσικάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, του κ. Αλέξανδρου Διακόπουλου, Εκτελεστικού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, του κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Διευθύνοντος Συμβούλου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, του κ. Τάσου Ροζολή, Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, του κ. Ιωάννη Μερτζάνη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Space Hellas.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://defence.delphiforum.gr/

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