Ψηφίστηκε ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης - Απευθείας στους δήμους τα δημοτικά τέλη

Στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με το σύστημα του ενός γύρου, «εάν κάποιος συνδυασμός, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, πάρει κάτω από 42%, θα μειωθεί λιγάκι η πλειοψηφία, που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο»

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Ψηφίστηκε ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης - Απευθείας στους δήμους τα δημοτικά τέλη
Ολομέλεια της Βουλής.Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
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  • Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ψηφίστηκε από την Βουλή με την υποστήριξη της ΝΔ και την αντίθεση της αντιπολίτευσης.
  • Η απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους, χωρίς τη διαμεσολάβηση των λογαριασμών ρεύματος, θα είναι δυνατή μέσω Προεδρικού Διατάγματος και αναμένεται να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2028.
  • Στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με το σύστημα του ενός γύρου, αν ένας συνδυασμός συγκεντρώσει λιγότερο από 42%, η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο θα μειωθεί ελαφρώς.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού ψηφιακού χώρου με ενημερωμένο υλικό για την εφαρμογή του νέου Κώδικα και τόνισε την ανάγκη διαλόγου για ανακατανομή αρμοδιοτήτων με πόρους και προσωπικό.
  • Η πρόταση για πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση δεν υιοθετήθηκε, καθώς θα ευνοούσε κυρίως δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας.
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Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, υπέρ τάχθηκε το κυβερνών κόμμα της ΝΔ και «κατά» τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως σημείωσε κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης, αρχίζει από αύριο ένας άλλος κύκλος: αυτός της εφαρμογής.

Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, «θα φτιαχτεί ένα ειδικό 'μίνι σάιτ' μέσα στο υπουργείο Εσωτερικών, που θα έχει την 'ανά πάσα στιγμή' επικαιροποιημένη μορφή των διατάξεων που ισχύουν, όλο το συνοδευτικό υλικό, όλες τις ερωτήσεις, τους 'οδικούς χάρτες', για να μπορούν οι δημοτικές αρχές να βασιστούν και να προχωρήσουν».

Σημείωσε επίσης, πως αφού δημιουργήσαμε τα θεμέλια της αυτοδιοίκησης, και αφού έχουμε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να ξεκινήσει και ένας διάλογος για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται με τους αναγκαίους πόρους, τις υποδομές, και το ανθρώπινο δυναμικό.

Τέλος, και σχολιάζοντας την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη για την «πιλοτική απόδοση» του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας που θα λάμβαναν από τον ΕΝΦΙΑ μικρότερα ποσά από τους ΚΑΠ που λαμβάνουν τώρα.

Απευθείας στους δήμους, και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος, η πληρωμή των δημοτικών τελών

Τον δρόμο για απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους, και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος, ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απευθυνόμενος στο Σώμα, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι με τη νομοτεχνική βελτίωση, προβλέπεται ένα Προεδρικό Διάταγμα, - με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων - ώστε να δίδεται η δυνατότητα να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, όχι πλέον μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ [. . .] αλλά μέσω και άλλων τρόπων, όπως γίνεται η αντίστοιχη είσπραξη φορολογίας. Ουσιαστικά, πρόσθεσε, ανοίγει ο δρόμος, προκειμένου να υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη, για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη - κάποια στιγμή στο μέλλον - από τους λογαριασμούς του ρεύματος, που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΕΔΔΗΕ και εν τέλει και των δήμων, διαχρονικώς.

Λίγο αργότερα, και συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028.

Με έτερη νομοτεχνική βελτίωση του κ. Λιβάνιου, στις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν με το νέο σύστημα (του ενός γύρου), «εάν κάποιος συνδυασμός, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, πάρει κάτω από 42%, θα μειωθεί λιγάκι η πλειοψηφία, που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντί για παράδειγμα να είναι 15-10, θα είναι 14-11. Θα υπάρχει μία κάμψη των "τριών πέμπτων" σε πιο αναλογικό σύστημα, κατά τι», είπε ο κ. Λιβάνιος.

Πηγή: ΑΠΕ

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