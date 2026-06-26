Τέλος στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών - Ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τέλος στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών - Ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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  • Εγκρίθηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και την εισαγωγή της «συμπληρωματικής ψήφου».
  • Ο υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο είχε μειωθεί σημαντικά και ο νέος Κώδικας ενοποιεί παλιές και διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις.
  • Απορρίφθηκε η πρόταση για απόδοση εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στους δήμους λόγω ανισοτήτων μεταξύ ΟΤΑ, με τον υπουργό να προτείνει διατήρηση του μηχανισμού αναδιανομής μέσω ΚΑΠ.
  • Προβλέπεται μελλοντική αλλαγή στον τρόπο είσπραξης δημοτικών τελών, που θα γίνεται απευθείας από τους δήμους αντί μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με εφαρμογή από το 2028.
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Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Κεντρική αλλαγή αποτελεί η κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και η εισαγωγή της «συμπληρωματικής ψήφου».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή των πολιτών στον δεύτερο γύρο είχε μειωθεί δραματικά, φτάνοντας ακόμη και στο 15%. Παράλληλα, τόνισε ότι ο νέος Κώδικας ενοποιεί περισσότερες από 2.000 διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις, ορισμένες από τις οποίες ίσχυαν από το 1958, βάζοντας τέλος σε ένα σύνθετο και δυσλειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το νέο εκλογικό σύστημα χαρακτηρίστηκε «αντιδημοκρατικό» και «καλπονοθευτικό», με όλα τα κόμματα να καταψηφίζουν το νομοσχέδιο επί της αρχής.

Ο υπουργός απέρριψε επίσης την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική απόδοση των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στους δήμους, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα προκαλούσε μεγάλες ανισότητες μεταξύ των ΟΤΑ. Όπως εξήγησε, δήμοι με υψηλή αξία ακινήτων, όπως η Γλυφάδα, θα είχαν σημαντικά αυξημένα έσοδα, ενώ άλλοι δήμοι της περιφέρειας θα έχαναν πολύτιμους πόρους, γεγονός που θα οδηγούσε τελικά στην ανάγκη επαναφοράς ενός μηχανισμού αναδιανομής αντίστοιχου με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Ο κ. Λιβάνιος αναγνώρισε ακόμη ότι το ισχύον μοντέλο παραμένει δημαρχοκεντρικό, σημειώνοντας πως οι πολίτες αναγνωρίζουν κυρίως τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες και λιγότερο τα μέλη των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των δήμων μέσω των ΚΑΠ, καθώς και στις περισσότερες από 9.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα.

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών. Με νομοτεχνική βελτίωση του υπουργείου ανοίγει ο δρόμος ώστε, μελλοντικά, τα τέλη να εισπράττονται απευθείας από τους δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων υπουργείων, ενώ εκτιμάται ότι θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του 2028.

Επιπλέον, προβλέπεται προσαρμογή στη σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων. Εφόσον ο νικητής των εκλογών, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, συγκεντρώσει ποσοστό κάτω από 42%, η πλειοψηφία που θα διαθέτει στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι μικρότερη, ενισχύοντας έτσι την αναλογικότητα στην εκπροσώπηση.

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