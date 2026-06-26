Νέο βίντεο Μητσοτάκη με... Toy Story: «Στο άπειρο κι ακόμα παρά πέρα» - Πρώτος Έλληνας στο διάστημα

Νέο βίντεο ανήρτησε στα social media ο πρωθυπουργός για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που προγραμματίζεται εντός των επόμενων δύο ετών και θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες.

«Στο άπειρο κι ακόμα παρά πέρα», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιώντας μια γνωστή φράση από το Toy Story. «Στο διάστημα δεν έχω πάει ακόμη και δεν προβλέπεται», είπε αστειευόμενος στον Αδριανό Γολέμη ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζει σχετικά στην ανάρτησή του:

Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μία επένδυση, την οποία κάνουμε ως χώρα, με συμβολική και ουσιαστική αξία.

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