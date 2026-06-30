Χατζηδάκης: Η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων μειώθηκε μέσα σε δύο χρόνια

Ο κ. Χατζηδάκης επικαλείται έρευνα του ΕΜΠ

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Χατζηδάκης: Η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων μειώθηκε μέσα σε δύο χρόνια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων μειώθηκε από περίπου ένα στα τρία πρατήρια σε ένα στα τέσσερα μέσα σε δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του ΕΜΠ.
  • Εφαρμόστηκε ο αυστηρότερος νόμος στη Μεταπολίτευση, που προβλέπει σφράγισμα πρατηρίων για δύο χρόνια σε περίπτωση παρανομίας, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.
  • Οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων υποχρεώθηκαν να ελέγχουν τα πρατήρια που συνεργάζονται και να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ για παραβάσεις, με αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης.
  • Η ΑΑΔΕ χρησιμοποίησε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για τους ελέγχους, οδηγώντας σε σφράγιση 92 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα.
  • Η κυβέρνηση υπογραμμίζει την πρόοδο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τη δέσμευσή της για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.
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Στα αποτελέσματα της μάχης για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας εμφατικά πως η παραβατικότητα στις αντλίες μειώθηκε την τελευταία διετία.

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

«Για τα μεγάλα ψάρια της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου θα κάνετε τίποτα;». Αυτή ήταν μια κατηγορία που εκτόξευαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όταν, ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έφερνα το 2023 τον νόμο με τις 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Η αντιπολίτευση παρίστανε αρχικά ότι δεν είχε δει την πρωτοβουλία μας για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Και μάλιστα την αυστηρότερη διάταξη που έχει ψηφίσει ποτέ κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση! Τι είπαμε δηλαδή; Αν ένα πρατήριο εντοπίζεται να παρανομεί, σφραγίζεται για δύο χρόνια και δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει ούτε με άλλο ΑΦΜ. Παράλληλα, οι ίδιες οι εταιρείες εμπορίας υποχρεώθηκαν να ελέγχουν τα πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται και να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ όταν διαπιστώνουν παραβάσεις. Διαφορετικά, αντιμετωπίζουν και οι ίδιες αυστηρές κυρώσεις. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών στα καύσιμα, ενός ιδιαίτερα σημαντικού εργαλείου για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, το οποίο είχα θεσμοθετήσει ο ίδιος το 2009 ως υπουργός Ανάπτυξης.

Θυμάμαι τότε αρκετούς να αντιμετωπίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες με ακραία δυσπιστία. Αμφισβητούσαν π.χ. ότι θα γινόταν πράξη η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Σήμερα πάνω από 450.000 επιχειρήσεις έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους. Ταυτόχρονα, αμφισβητούσαν ότι θα δείχναμε μηδενική ανοχή στο λαθρεμπόριο καυσίμων και τώρα ήρθε η πραγματικότητα να τους διαψεύσει! Διότι παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της νέας έρευνας του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα οποία δείχνουν ότι η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων μειώθηκε μέσα σε δύο χρόνια από περίπου ένα στα τρία πρατήρια σε περίπου ένα στα τέσσερα. Στην Αττική, μάλιστα, η μέγιστη απόκλιση στην παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμου υποχώρησε από 24% το 2023 σε 15% σήμερα. Παράλληλα, οι εντατικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ, με την αξιοποίηση και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, οδήγησε στη σφράγιση για 2 χρόνια 92 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα.

Θα πει κανείς «μα καλά πανηγυρίζετε όταν ένα ακόμη στα τέσσερα πρατήρια είναι παραβατικό;». Βεβαίως και δεν πανηγυρίζουμε. Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει, όμως, την ίδια στιγμή κανείς που να μπορεί άραγε να ισχυριστεί σοβαρά ότι δεν υπάρχει πρόοδος; Ότι οι αυστηρότεροι έλεγχοι, οι νέες τεχνολογίες και η επιβολή πραγματικών κυρώσεων δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν; Ότι η χώρα δεν κάνει ακόμη ένα βήμα για να γίνει μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα και σε αυτόν τον τομέα;

Αναρωτιέμαι επίσης κάτι ακόμη. Θα βγει άραγε κάποιος από εκείνους που μας κατηγορούσαν ότι δεν αγγίζουμε τα κυκλώματα να αναγνωρίσει έστω αυτή την πρόοδο; Ή μήπως ορισμένοι προτιμούν να καταγγέλλουν τα προβλήματα μόνο μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν να αντιμετωπίζονται; Μην ξεχνάμε, φυσικά, ότι επί των ημερών τους ουδεμία κίνηση, μικρή ή μεγάλη, δεν είχε προχωρήσει σε αυτό τον τομέα.

Για χρόνια, πολλοί πίστευαν ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων ήταν μια χαμένη υπόθεση. Ότι «έτσι είναι η Ελλάδα» και τίποτε δεν αλλάζει. Αποδεικνύεται, όμως, ότι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε σχέδιο και την αναγκαία πολιτική βούληση να κάνουμε πράξη τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, να συγκρουστούμε με διαχρονικές παθογένειες του κράτους, για να γίνει η Ελλάδα πιο σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή. Και σ' αυτή την κατεύθυνση είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προχωρούμε!, διαμηνύει κλείνοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

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